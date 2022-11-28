Китай готов реализовать проект высадки на Луну
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКитайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Китайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного модуля и скафандра для посадки на Луну, что приближает страну к цели высадки на Луну, сообщила в понедельник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).
Китай уже завершил ключевые технологические исследования и углубленную валидацию в рамках проекта пилотируемого исследования Луны, сформировав план высадки на Луну "с китайской спецификой", заявил помощник начальника CMSА Цзи Цимин на пресс-конференции, посвященной предстоящей пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15".
"В освоении космоса Китай не остановится только на низкой околоземной орбите, а обязательно полетит дальше", - отметил Цзи Цимин, отвечая на вопрос о том, когда китайцы высадятся на Луну.
"Страна готова к реализации этого проекта. Я верю, что мечта о высадке китайцев на Луну осуществится в ближайшем будущем", - сказал он.