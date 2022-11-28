https://ria.ru/20221128/proekt-1834816577.html

Китай готов реализовать проект высадки на Луну

Китай готов реализовать проект высадки на Луну - РИА Новости, 28.11.2022

Китай готов реализовать проект высадки на Луну

Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:42

2022-11-28T16:42

2022-11-28T16:42

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китай

космос

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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного модуля и скафандра для посадки на Луну, что приближает страну к цели высадки на Луну, сообщила в понедельник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).Китай уже завершил ключевые технологические исследования и углубленную валидацию в рамках проекта пилотируемого исследования Луны, сформировав план высадки на Луну "с китайской спецификой", заявил помощник начальника CMSА Цзи Цимин на пресс-конференции, посвященной предстоящей пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15"."В освоении космоса Китай не остановится только на низкой околоземной орбите, а обязательно полетит дальше", - отметил Цзи Цимин, отвечая на вопрос о том, когда китайцы высадятся на Луну."Страна готова к реализации этого проекта. Я верю, что мечта о высадке китайцев на Луну осуществится в ближайшем будущем", - сказал он.

https://ria.ru/20221123/kitay-1833578241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луна, китай, космос