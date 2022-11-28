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Китай готов реализовать проект высадки на Луну - РИА Новости, 28.11.2022
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Китай готов реализовать проект высадки на Луну
Китай готов реализовать проект высадки на Луну - РИА Новости, 28.11.2022
Китай готов реализовать проект высадки на Луну
Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T16:42
2022-11-28T16:42
россия-китай: главное
луна
китай
космос
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного модуля и скафандра для посадки на Луну, что приближает страну к цели высадки на Луну, сообщила в понедельник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).Китай уже завершил ключевые технологические исследования и углубленную валидацию в рамках проекта пилотируемого исследования Луны, сформировав план высадки на Луну "с китайской спецификой", заявил помощник начальника CMSА Цзи Цимин на пресс-конференции, посвященной предстоящей пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15"."В освоении космоса Китай не остановится только на низкой околоземной орбите, а обязательно полетит дальше", - отметил Цзи Цимин, отвечая на вопрос о том, когда китайцы высадятся на Луну."Страна готова к реализации этого проекта. Я верю, что мечта о высадке китайцев на Луну осуществится в ближайшем будущем", - сказал он.
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луна, китай, космос
Россия-Китай: Главное, Луна, Китай, Космос
16:42 28.11.2022
 

Китай готов реализовать проект высадки на Луну

© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space AdministrationКитайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Xinhua News Agency / China National Space Administration
Китайский луноход "Юйту-2" на обратной стороне Луны. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай совершил прорывы в разработке пилотируемого космического корабля нового поколения, пилотируемой ракеты-носителя нового поколения, лунного посадочного модуля и скафандра для посадки на Луну, что приближает страну к цели высадки на Луну, сообщила в понедельник Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).
Китай уже завершил ключевые технологические исследования и углубленную валидацию в рамках проекта пилотируемого исследования Луны, сформировав план высадки на Луну "с китайской спецификой", заявил помощник начальника CMSА Цзи Цимин на пресс-конференции, посвященной предстоящей пилотируемой космической миссии "Шэньчжоу-15".
"В освоении космоса Китай не остановится только на низкой околоземной орбите, а обязательно полетит дальше", - отметил Цзи Цимин, отвечая на вопрос о том, когда китайцы высадятся на Луну.
"Страна готова к реализации этого проекта. Я верю, что мечта о высадке китайцев на Луну осуществится в ближайшем будущем", - сказал он.
Планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы Луна-25 - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 10:56Россия-Китай: Главное
Китай разрабатывает новую систему питания для лунной станции
 
Россия-Китай: ГлавноеЛунаКитайКосмос
 
 
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