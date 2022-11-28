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В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/prikarpate-1834785672.html
В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии
В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2022
В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии
Графики аварийных отключений введены в Прикарпатье на Украине, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:34
2022-11-28T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
львовская область
черновицкая область
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в Прикарпатье на Украине, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.Украинское Прикарпатье включает в себя Ивано-Франковскую, Черновицкую и Львовскую области.Министерство энергетики Украины сообщало, что 23 ноября из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
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в мире, украина, ивано-франковская область, львовская область, черновицкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Львовская область, Черновицкая область
15:34 28.11.2022
 
В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии

Глава Ивано-Франковской ОВА Онищук: графики аварийных отключений света ввели в Прикарпатье

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в Прикарпатье на Украине, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
"В связи с потерей мощности генерации электроэнергии по указанию диспетчера НЭК "Укрэнерго" на территории Прикарпатья дополнительно введены в действие графики аварийных отключений", - написала Онищук в своем Telegram-канале.
Украинское Прикарпатье включает в себя Ивано-Франковскую, Черновицкую и Львовскую области.
Министерство энергетики Украины сообщало, что 23 ноября из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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