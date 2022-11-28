https://ria.ru/20221128/prikarpate-1834785672.html

В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии

В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии - РИА Новости, 28.11.2022

В Прикарпатье на Украине ввели графики аварийных отключений электроэнергии

Графики аварийных отключений введены в Прикарпатье на Украине, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:34

2022-11-28T15:34

2022-11-28T15:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Графики аварийных отключений введены в Прикарпатье на Украине, сообщила в понедельник глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.Украинское Прикарпатье включает в себя Ивано-Франковскую, Черновицкую и Львовскую области.Министерство энергетики Украины сообщало, что 23 ноября из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, ивано-франковская область, львовская область, черновицкая область