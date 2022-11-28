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Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран - РИА Новости, 28.11.2022
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Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран
Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран - РИА Новости, 28.11.2022
Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым отметил, что отношения... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:13
2022-11-28T12:13
политика
вячеслав володин
узбекистан
россия
госдума рф
шос
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ТАШКЕНТ, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым отметил, что отношения между двумя странами развиваются благодаря усилиям президентов, такой подход нужно реализовывать и на парламентом уровне, передает корреспондент РИА Новости."Наши отношения действительно развиваются. И здесь будет правильно отметить роль президентов. Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами", - отметил Володин.Спикер ГД выразил надежду, что представители парламента Узбекистана также смогут приехать в РФ с визитом в ближайшее время.Политик напомнил, что 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Парламентарий обратил внимание, что решения, принятие на уровне глав обеих стран, должны быть реализованы на парламентском уровне.Володин в ходе встречи отметил успехи между РФ и Узбекистаном в вопросах миграционного законодательства, в сохранении традиций и языка, а также туризма."Мы заинтересованы в создании условий для пребывания граждан Узбекистана в России", - добавил он, напомнив о принятом ранее Госдумой проекте об отмене для граждан Узбекистана регистрироваться по прибытии в Россию в 15-дневный срок.Председатель Думы также встретился со спикером Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Володин и Нарбаева отметили важность укрепления межпарламентского диалога и усиление сотрудничества двух стран."Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. Это обязательно послужит в реализации интересов и благополучия наших народов", - отметила Нарбаева в ходе встречи с российской делегацией.
https://ria.ru/20221118/usmanov-1832662603.html
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политика, вячеслав володин, узбекистан, россия, госдума рф, шос
Политика, Вячеслав Володин, Узбекистан, Россия, Госдума РФ, ШОС
12:13 28.11.2022
 
Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран

Володин отметил роль Путина и президента Узбекистана в укреплении отношений стран

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым отметил, что отношения между двумя странами развиваются благодаря усилиям президентов, такой подход нужно реализовывать и на парламентом уровне, передает корреспондент РИА Новости.
"Наши отношения действительно развиваются. И здесь будет правильно отметить роль президентов. Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами", - отметил Володин.
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Спикер ГД выразил надежду, что представители парламента Узбекистана также смогут приехать в РФ с визитом в ближайшее время.
Политик напомнил, что 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Парламентарий обратил внимание, что решения, принятие на уровне глав обеих стран, должны быть реализованы на парламентском уровне.
Володин в ходе встречи отметил успехи между РФ и Узбекистаном в вопросах миграционного законодательства, в сохранении традиций и языка, а также туризма.
"Мы заинтересованы в создании условий для пребывания граждан Узбекистана в России", - добавил он, напомнив о принятом ранее Госдумой проекте об отмене для граждан Узбекистана регистрироваться по прибытии в Россию в 15-дневный срок.
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Председатель Думы также встретился со спикером Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Володин и Нарбаева отметили важность укрепления межпарламентского диалога и усиление сотрудничества двух стран.
"Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. Это обязательно послужит в реализации интересов и благополучия наших народов", - отметила Нарбаева в ходе встречи с российской делегацией.
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ПолитикаВячеслав ВолодинУзбекистанРоссияГосдума РФШОС
 
 
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