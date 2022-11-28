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Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран

Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран - РИА Новости, 28.11.2022

Володин отметил роль президентов России и Узбекистана в отношениях стран

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым отметил, что отношения... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T12:13

2022-11-28T12:13

2022-11-28T12:13

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вячеслав володин

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ТАШКЕНТ, 28 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым отметил, что отношения между двумя странами развиваются благодаря усилиям президентов, такой подход нужно реализовывать и на парламентом уровне, передает корреспондент РИА Новости."Наши отношения действительно развиваются. И здесь будет правильно отметить роль президентов. Именно благодаря их диалогу приняты решения, которые легли в основу развития отношений между нашими странами", - отметил Володин.Спикер ГД выразил надежду, что представители парламента Узбекистана также смогут приехать в РФ с визитом в ближайшее время.Политик напомнил, что 15 сентября 2022 года "на полях" саммита ШОС президенты подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Парламентарий обратил внимание, что решения, принятие на уровне глав обеих стран, должны быть реализованы на парламентском уровне.Володин в ходе встречи отметил успехи между РФ и Узбекистаном в вопросах миграционного законодательства, в сохранении традиций и языка, а также туризма."Мы заинтересованы в создании условий для пребывания граждан Узбекистана в России", - добавил он, напомнив о принятом ранее Госдумой проекте об отмене для граждан Узбекистана регистрироваться по прибытии в Россию в 15-дневный срок.Председатель Думы также встретился со спикером Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Володин и Нарбаева отметили важность укрепления межпарламентского диалога и усиление сотрудничества двух стран."Мы настроены на активное продолжение наших контактов и связей. Это обязательно послужит в реализации интересов и благополучия наших народов", - отметила Нарбаева в ходе встречи с российской делегацией.

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политика, вячеслав володин, узбекистан, россия, госдума рф, шос