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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:29
2022-11-28T15:29
2022-11-28T15:29
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
донецк
петровский район
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Петровский район Донецка, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра и шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 14.53 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр Горловки Иван Приходько ранее в понедельник сообщил, что при обстреле города со стороны украинских войск пострадала пожилая женщина.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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иван приходько, горловка, донецк, петровский район, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и Петровский район Донецка