https://ria.ru/20221128/novosibirsk-1834866483.html

В Новосибирске более 90 домов остались без тепла

В Новосибирске более 90 домов остались без тепла - РИА Новости, 28.11.2022

В Новосибирске более 90 домов остались без тепла

Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода,... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:33

2022-11-28T19:33

2022-11-28T19:33

происшествия

новосибирск

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода, работают аварийные бригады, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК)."Сегодня вечером в 18.30 (14.30 мск) было обнаружено повреждение трубопровода, проложенного в 1986 году по улице Промышленной. Оно сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Наши аварийные бригады незамедлительно приступили к устранению дефекта. К 20 часам (16.00 мск) повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов", - говорится в сообщении.В СГК уточнили, что сейчас специалисты компании пытаются уменьшить зону отключения. Работы по устранению дефекта теплотрассы планируется завершить до 10.30 (06.30 мск) 29 ноября. Задействованы четыре аварийные бригады и семь единиц специальной техники.В компании добавили, что во временно отключенных от тепла домах ведется контроль температуры воздуха внутри помещений. Пока она составляет 19-22 градуса тепла. В Новосибирске в настоящее время около минус 24 градусов.ГУМЧС по Новосибирской области пояснило, что повреждение произошло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, а всего под отключение попали 162 объекта, в том числе 93 многоквартирных жилых дома, где проживают почти 14 тысяч человек, пять детсадов, четыре медучреждения.На месте порыва теплосети находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Работы проводятся под контролем представителей администрации района, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя губернатора области Сергея Сёмки, добавили в главке.

https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новосибирск, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, анатолий локоть, жкх