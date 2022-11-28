В Новосибирске более 90 домов остались без тепла
В Новосибирске более 90 домов остались без тепла из-за повреждения трубопровода
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобильный Октябрьский и метромост через реку Обь в Новосибирске
Автомобильный Октябрьский и метромост через реку Обь в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода, работают аварийные бригады, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).
"Сегодня вечером в 18.30 (14.30 мск) было обнаружено повреждение трубопровода, проложенного в 1986 году по улице Промышленной. Оно сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Наши аварийные бригады незамедлительно приступили к устранению дефекта. К 20 часам (16.00 мск) повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов", - говорится в сообщении.
В СГК уточнили, что сейчас специалисты компании пытаются уменьшить зону отключения. Работы по устранению дефекта теплотрассы планируется завершить до 10.30 (06.30 мск) 29 ноября. Задействованы четыре аварийные бригады и семь единиц специальной техники.
В компании добавили, что во временно отключенных от тепла домах ведется контроль температуры воздуха внутри помещений. Пока она составляет 19-22 градуса тепла. В Новосибирске в настоящее время около минус 24 градусов.
ГУМЧС по Новосибирской области пояснило, что повреждение произошло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, а всего под отключение попали 162 объекта, в том числе 93 многоквартирных жилых дома, где проживают почти 14 тысяч человек, пять детсадов, четыре медучреждения.
На месте порыва теплосети находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Работы проводятся под контролем представителей администрации района, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя губернатора области Сергея Сёмки, добавили в главке.