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В Новосибирске более 90 домов остались без тепла - РИА Новости, 28.11.2022
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В Новосибирске более 90 домов остались без тепла
В Новосибирске более 90 домов остались без тепла - РИА Новости, 28.11.2022
В Новосибирске более 90 домов остались без тепла
Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода,... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:33
2022-11-28T19:33
происшествия
новосибирск
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
анатолий локоть
жкх
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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода, работают аварийные бригады, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК)."Сегодня вечером в 18.30 (14.30 мск) было обнаружено повреждение трубопровода, проложенного в 1986 году по улице Промышленной. Оно сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Наши аварийные бригады незамедлительно приступили к устранению дефекта. К 20 часам (16.00 мск) повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов", - говорится в сообщении.В СГК уточнили, что сейчас специалисты компании пытаются уменьшить зону отключения. Работы по устранению дефекта теплотрассы планируется завершить до 10.30 (06.30 мск) 29 ноября. Задействованы четыре аварийные бригады и семь единиц специальной техники.В компании добавили, что во временно отключенных от тепла домах ведется контроль температуры воздуха внутри помещений. Пока она составляет 19-22 градуса тепла. В Новосибирске в настоящее время около минус 24 градусов.ГУМЧС по Новосибирской области пояснило, что повреждение произошло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, а всего под отключение попали 162 объекта, в том числе 93 многоквартирных жилых дома, где проживают почти 14 тысяч человек, пять детсадов, четыре медучреждения.На месте порыва теплосети находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Работы проводятся под контролем представителей администрации района, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя губернатора области Сергея Сёмки, добавили в главке.
https://ria.ru/20221128/svet-1834716605.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, анатолий локоть, жкх
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Анатолий Локоть, ЖКХ
19:33 28.11.2022
 
В Новосибирске более 90 домов остались без тепла

В Новосибирске более 90 домов остались без тепла из-за повреждения трубопровода

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобильный Октябрьский и метромост через реку Обь в Новосибирске
Автомобильный Октябрьский и метромост через реку Обь в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильный Октябрьский и метромост через реку Обь в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Более 90 домов в понедельник вечером остались без тепла в Новосибирске в двадцатиградусный мороз из-за повреждения проложенного в 1986 году трубопровода, работают аварийные бригады, сообщает новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК).
"Сегодня вечером в 18.30 (14.30 мск) было обнаружено повреждение трубопровода, проложенного в 1986 году по улице Промышленной. Оно сопровождалось выходом воды на проезжую часть. Наши аварийные бригады незамедлительно приступили к устранению дефекта. К 20 часам (16.00 мск) повреждение было локализовано. Для проведения работ пришлось временно приостановить подачу тепла для 93 жилых домов", - говорится в сообщении.
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В СГК уточнили, что сейчас специалисты компании пытаются уменьшить зону отключения. Работы по устранению дефекта теплотрассы планируется завершить до 10.30 (06.30 мск) 29 ноября. Задействованы четыре аварийные бригады и семь единиц специальной техники.
В компании добавили, что во временно отключенных от тепла домах ведется контроль температуры воздуха внутри помещений. Пока она составляет 19-22 градуса тепла. В Новосибирске в настоящее время около минус 24 градусов.
ГУМЧС по Новосибирской области пояснило, что повреждение произошло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, а всего под отключение попали 162 объекта, в том числе 93 многоквартирных жилых дома, где проживают почти 14 тысяч человек, пять детсадов, четыре медучреждения.
На месте порыва теплосети находится оперативная группа МЧС и аварийные бригады. Работы проводятся под контролем представителей администрации района, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя губернатора области Сергея Сёмки, добавили в главке.
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