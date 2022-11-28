https://ria.ru/20221128/nato-1834783153.html

Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник

Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник - РИА Новости, 28.11.2022

Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник

Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по процессу членства в НАТО состоится во вторник в Бухаресте, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:28

2022-11-28T15:28

2022-11-28T15:28

в мире

турция

швеция

финляндия

нато

мевлют чавушоглу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по процессу членства в НАТО состоится во вторник в Бухаресте, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Завтра в Бухаресте состоится трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. Процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять. Проблемы с Финляндией не так уж велики. У нас в Швеции больше проблем. Швеция - та страна, которая должна предпринять больше шагов", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.

https://ria.ru/20221127/nato-1834562114.html

турция

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, швеция, финляндия, нато, мевлют чавушоглу