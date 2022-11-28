https://ria.ru/20221128/nato-1834783153.html
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник - РИА Новости, 28.11.2022
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по процессу членства в НАТО состоится во вторник в Бухаресте, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:28
2022-11-28T15:28
2022-11-28T15:28
в мире
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нато
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по процессу членства в НАТО состоится во вторник в Бухаресте, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция."Завтра в Бухаресте состоится трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. Процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять. Проблемы с Финляндией не так уж велики. У нас в Швеции больше проблем. Швеция - та страна, которая должна предпринять больше шагов", - приводит слова Чавушоглу телеканал NTV.
https://ria.ru/20221127/nato-1834562114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, швеция, финляндия, нато, мевлют чавушоглу
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО, Мевлют Чавушоглу
Встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник
Чавушоглу: встреча глав МИД Турции, Финляндии и Швеции по НАТО состоится во вторник