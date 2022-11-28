https://ria.ru/20221128/mobilizatsiya-1834730284.html
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 28.11.2022
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:55
2022-11-28T12:55
2022-11-28T12:55
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
яблоко
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не видели, вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, стоит задавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее Песков сообщал РИА Новости, что в Кремле пока не видели обращение фракции "Яблоко" из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Фракция "Яблока" в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту РФ. В партии отметили, что президент и другие ответственные лица заявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было."Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением "Яблока".Также Песков сказал, что вопросы, касающиеся содержания некоторых пунктов указа о частичной мобилизации, стоит задавать министерству обороны РФ."Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе - это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там", - заявил он.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.
https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Яблоко, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Общество
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Песков: обращения "Яблока" по указу о завершении частичной мобилизации в Кремле не видели
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не видели, вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, стоит задавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Песков сообщал РИА Новости, что в Кремле пока не видели обращение фракции "Яблоко
" из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Фракция "Яблока" в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту РФ
. В партии отметили, что президент и другие ответственные лица заявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.
"Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением "Яблока".
Также Песков сказал, что вопросы, касающиеся содержания некоторых пунктов указа о частичной мобилизации, стоит задавать министерству обороны РФ.
"Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе - это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там", - заявил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.