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Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 28.11.2022
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https://ria.ru/20221128/mobilizatsiya-1834730284.html
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 28.11.2022
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации
Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не... РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T12:55
2022-11-28T12:55
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
россия
яблоко
дмитрий песков
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не видели, вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, стоит задавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.Ранее Песков сообщал РИА Новости, что в Кремле пока не видели обращение фракции "Яблоко" из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Фракция "Яблока" в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту РФ. В партии отметили, что президент и другие ответственные лица заявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было."Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением "Яблока".Также Песков сказал, что вопросы, касающиеся содержания некоторых пунктов указа о частичной мобилизации, стоит задавать министерству обороны РФ."Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе - это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там", - заявил он.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.
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политика, владимир путин, россия, яблоко, дмитрий песков, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Россия, Яблоко, Дмитрий Песков, Частичная мобилизация в России, Общество
12:55 28.11.2022
 
Песков прокомментировал просьбу об указе о завершении частичной мобилизации

Песков: обращения "Яблока" по указу о завершении частичной мобилизации в Кремле не видели

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обращение фракции "Яблоко" в заксобрании Карелии с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину издать указ о завершении частичной мобилизации в Кремле еще не видели, вопросы, касающиеся содержания указа о частичной мобилизации, стоит задавать в Минобороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее Песков сообщал РИА Новости, что в Кремле пока не видели обращение фракции "Яблоко" из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Фракция "Яблока" в заксобрании Карелии направила соответствующий запрос президенту РФ. В партии отметили, что президент и другие ответственные лица заявили об окончании частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.
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"Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось", - сказал Песков, отвечая на вопрос, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением "Яблока".
Также Песков сказал, что вопросы, касающиеся содержания некоторых пунктов указа о частичной мобилизации, стоит задавать министерству обороны РФ.
"Поскольку, что называется, головное ведомство в этом вопросе - это министерство обороны, лучше вот эти детали прояснять там", - заявил он.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что указ президента о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. По словам Пескова, "точка поставлена" и "частичная мобилизация завершена". Минобороны разослало соответствующие телеграммы в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток, сказал Песков. На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, он ответил, что данный указ выполнен.
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинРоссияЯблокоДмитрий ПесковЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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