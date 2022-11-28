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Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.11.2022

Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T14:11

2022-11-28T14:11

2022-11-28T16:27

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

луганская народная республика

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам Украины, выдвигавшимся для наступления в направлении Червоной Дибровы", — говорится в заявлении.Российской армии удалось уничтожить 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа, уточнили в ведомстве.Накануне на этом же направлении ВСУ потеряли более 50 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

россия

луганская народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении контратаки ВСУ и уничтожении пунктов управления Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на артемовском направлении украинские войска силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск. 2022-11-28T14:11 true PT3M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, украина