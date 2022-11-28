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Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221128/minoborony-1834757555.html
Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.11.2022
Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T14:11
2022-11-28T16:27
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
луганская народная республика
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам Украины, выдвигавшимся для наступления в направлении Червоной Дибровы", — говорится в заявлении.Российской армии удалось уничтожить 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа, уточнили в ведомстве.Накануне на этом же направлении ВСУ потеряли более 50 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
россия
луганская народная республика
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Минобороны об отражении контратаки ВСУ и уничтожении пунктов управления
Украинские военные пытались контратаковать в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск, но потеряли до 80 человек, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на артемовском направлении украинские войска силами четырех ротных тактических групп пытались контратаковать в направлении населенных пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград в ДНР, чтобы остановить наступление российских войск.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Украина
14:11 28.11.2022 (обновлено: 16:27 28.11.2022)
 
Российские войска пресекли наступление ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны сообщило о пресечении ВС России наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат в Луганской Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны России.
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества ЛНР огнем российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам Украины, выдвигавшимся для наступления в направлении Червоной Дибровы", — говорится в заявлении.
Российской армии удалось уничтожить 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа, уточнили в ведомстве.
Накануне на этом же направлении ВСУ потеряли более 50 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:42Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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