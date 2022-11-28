https://ria.ru/20221128/kaspiy-1834792692.html
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии - РИА Новости, 28.11.2022
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии
Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:49
2022-11-28T15:49
2022-11-28T16:05
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
каспийское море
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796150059_0:79:3076:1809_1920x0_80_0_0_42d5f1f5eab78ab601b783432ece288b.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html
россия
казахстан
каспийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796150059_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_962745fb68289dad84abd211802da268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, каспийское море, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Каспийское море, Политика
15:49 28.11.2022 (обновлено: 16:05 28.11.2022)
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия