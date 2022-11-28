https://ria.ru/20221128/kaspiy-1834792692.html

Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии

Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии - РИА Новости, 28.11.2022

Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии

Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:49

2022-11-28T15:49

2022-11-28T16:05

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

каспийское море

политика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html

россия

казахстан

каспийское море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, каспийское море, политика