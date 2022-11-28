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Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии - РИА Новости, 28.11.2022
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Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии - РИА Новости, 28.11.2022
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии
Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T15:49
2022-11-28T16:05
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
каспийское море
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля."Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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россия
казахстан
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, каспийское море, политика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Каспийское море, Политика
15:49 28.11.2022 (обновлено: 16:05 28.11.2022)
 
Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о Каспии

Москва и Астана выступили за скорейшее вступление в силу конвенции о статусе Каспия

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРыбаки на набережной города Каспийска в Дагестане
Рыбаки на набережной города Каспийска в Дагестане - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рыбаки на набережной города Каспийска в Дагестане. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отмечают необходимость скорейшего вступления в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
Текст Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном опубликован на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Республика Казахстан рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 г. как надежную правовую основу для дальнейшего развития региона Каспийского моря в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, поддержания и укрепления безопасности и стабильности, формирования атмосферы доверия, взаимопонимания и взаимного уважения, соблюдения интересов всех прикаспийских государств", - говорится в декларации, подписанной президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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