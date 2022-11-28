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ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам - РИА Новости, 28.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам
ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам - РИА Новости, 28.11.2022
ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам
Большинство проблем с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам удалось урегулировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T17:56
2022-11-28T20:35
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Большинство проблем с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам удалось урегулировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России."Поступают обращения по поводу предоставления кредитных каникул (мобилизованным. — Прим. ред.). Видим, что проблемы в основном носят информационный и технический характер — либо банкам требовалось определенное время на доработку IT-систем, либо сотрудники банков или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления", — говорится в заявлении.Основная часть поступивших в ЦБ обращений — это фактически запросы по применению закона. В регуляторе напомнили, что банки получили возможность осуществлять автоматизированную проверку статуса мобилизованного через информационную систему ФНС только с 23 ноября."Несколько десятков обращений являются обоснованными жалобами — и чаще всего проблемы были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях — с запросом подтверждающих документов. По каждой жалобе проводится разбирательство, на данный момент практически все они урегулированы, каникулы заемщикам предоставлены", — добавили в Центробанке. Отмечается, что при столкновении мобилизованного или его родственников с отказами в предоставлении каникул и другими связанными с ними проблемами следует обратиться в Банк России."Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации", — пояснили в ЦБ.Мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в спецоперации. Их предоставляют на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время спецоперации.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221123/vuz-1833599249.html
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, сергей шойгу
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу
17:56 28.11.2022 (обновлено: 20:35 28.11.2022)
 
ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам

ЦБ заявил об удовлетворении большинства жалоб мобилизованных по кредитным каникулам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Большинство проблем с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам удалось урегулировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Поступают обращения по поводу предоставления кредитных каникул (мобилизованным. — Прим. ред.). Видим, что проблемы в основном носят информационный и технический характер — либо банкам требовалось определенное время на доработку IT-систем, либо сотрудники банков или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления", — говорится в заявлении.
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Основная часть поступивших в ЦБ обращений — это фактически запросы по применению закона. В регуляторе напомнили, что банки получили возможность осуществлять автоматизированную проверку статуса мобилизованного через информационную систему ФНС только с 23 ноября.
"Несколько десятков обращений являются обоснованными жалобами — и чаще всего проблемы были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях — с запросом подтверждающих документов. По каждой жалобе проводится разбирательство, на данный момент практически все они урегулированы, каникулы заемщикам предоставлены", — добавили в Центробанке.
Отмечается, что при столкновении мобилизованного или его родственников с отказами в предоставлении каникул и другими связанными с ними проблемами следует обратиться в Банк России.
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"Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации", — пояснили в ЦБ.
Мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в спецоперации. Их предоставляют на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время спецоперации.
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