https://ria.ru/20221128/kanikuly-1834842510.html

ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам

ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам - РИА Новости, 28.11.2022

ЦБ удовлетворил большинство жалоб мобилизованных по кредитным каникулам

Большинство проблем с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам удалось урегулировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T17:56

2022-11-28T17:56

2022-11-28T20:35

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Большинство проблем с предоставлением кредитных каникул мобилизованным гражданам удалось урегулировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России."Поступают обращения по поводу предоставления кредитных каникул (мобилизованным. — Прим. ред.). Видим, что проблемы в основном носят информационный и технический характер — либо банкам требовалось определенное время на доработку IT-систем, либо сотрудники банков или заявители недостаточно информированы об условиях кредитных каникул и порядке их предоставления", — говорится в заявлении.Основная часть поступивших в ЦБ обращений — это фактически запросы по применению закона. В регуляторе напомнили, что банки получили возможность осуществлять автоматизированную проверку статуса мобилизованного через информационную систему ФНС только с 23 ноября."Несколько десятков обращений являются обоснованными жалобами — и чаще всего проблемы были связаны с доработкой программного обеспечения, в других случаях — с запросом подтверждающих документов. По каждой жалобе проводится разбирательство, на данный момент практически все они урегулированы, каникулы заемщикам предоставлены", — добавили в Центробанке. Отмечается, что при столкновении мобилизованного или его родственников с отказами в предоставлении каникул и другими связанными с ними проблемами следует обратиться в Банк России."Мы проверим эту информацию и либо дадим заявителю необходимые разъяснения, либо примем надзорные меры к банку или другой финансовой организации", — пояснили в ЦБ.Мобилизованные граждане и их родственники имеют право на получение кредитных каникул по потребительским кредитам (займам), полученным до мобилизации или участия в спецоперации. Их предоставляют на время службы по контракту либо мобилизации или на период участия в спецоперации плюс 30 дней. Этот льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время спецоперации.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в Вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, военное ведомство решило все существовавшие на начальном этапе проблемы. После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

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https://ria.ru/20221122/trudoustroystvo-1833267163.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1832052611.html

https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, сергей шойгу