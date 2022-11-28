https://ria.ru/20221128/istoriya-1834792793.html

Россия и Казахстан намерены сохранить правду о Второй мировой войне

Россия и Казахстан намерены сохранить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 28.11.2022

Россия и Казахстан намерены сохранить правду о Второй мировой войне

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T15:50

2022-11-28T15:50

2022-11-28T16:12

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, в нем, в частности, подчеркивается приверженность сохранению правды о Второй мировой войне."Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии", — говорится в документе, который опубликовали на сайте Кремля.В декларации также указано, что Россия и Казахстан "воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, казахстан