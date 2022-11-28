15:50 28.11.2022 (обновлено: 16:12 28.11.2022)
Россия и Казахстан намерены сохранить правду о Второй мировой войне
Россия и Казахстан подтвердили приверженность сохранению правды о Второй мировой войне
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев (слева) во время беседы в Кремле
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, в нем, в частности, подчеркивается приверженность сохранению правды о Второй мировой войне.
"Российская Федерация и Республика Казахстан не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и "очернения" общей истории двух стран, являющейся важнейшей основой союзнических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан, привержены бережному сохранению исторической правды о Второй мировой войне, решающей роли многонационального народа Советского Союза в разгроме нацистско-фашистской Германии", — говорится в документе, который опубликовали на сайте Кремля.
В декларации также указано, что Россия и Казахстан "воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств".