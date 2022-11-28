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Заявку Югры на председательство в Северном форуме поддержали

Заявку Югры на председательство в Северном форуме поддержали - РИА Новости, 28.11.2022

Заявку Югры на председательство в Северном форуме поддержали

Заявка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на председательство в Северном форуме в 2023-2025 годах поддержана, сообщает пресс-службы главы и... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:40

2022-11-28T16:40

2022-11-28T16:40

ханты-мансийский автономный округ

айсен николаев

наталья комарова

россия

арктика

ханты-мансийский автономный округ

югра

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ЯКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Заявка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на председательство в Северном форуме в 2023-2025 годах поддержана, сообщает пресс-службы главы и правительства республики."Сегодня, 28 ноября, в ходе IV Северного форума устойчивого развития состоялся саммит губернаторов. Главным его событием стала поддержка заявки Ханты-Мансийского автономного округа на следующее председательство в Северном форуме в 2023-2025 годах", - рассказали в пресс-службе.Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, Югра готова продолжить работу по сохранению языков коренных народов Севера, климатические исследования и защиту окружающей среды. "Сегодня межрегиональное сотрудничество в Арктике как никогда важно и нужно для наших регионов и в целом для страны. От нашей слаженной работы зависит в целом экономическое могущество России. И, конечно, вопросы координации наших действий не только в экономических вопросах, но и в социальной сфере, вопросах природопользования, экологической защиты, работы с коренными малочисленными народами Севера, обмена лучшими практиками чрезвычайно важны", – сказал он.По мнению Николаева, в условиях сложившейся геополитической ситуации перед Северным форумом стоят новые задачи. "Как крупнейший арктический регион России Якутия поддерживает конструктивные инициативы… Этому способствует восточный разворот России, новые ориентиры сотрудничества "по меридиану", с Севера на Юг. В новых реалиях красной линией деятельности Северного форума может стать усиление голоса арктических регионов на глобальном уровне", – добавил глава республики.В свою очередь губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова выразила готовность принять председательство.Международная организация "Северный форум" учреждена в 1991 году с целью превратить данную площадку в эффективную структуру межрегионального и международного сотрудничества регионов Севера и Арктики. В настоящее время в организации до апреля 2023 года председательствует финская провинция Лапландия. В Северный форум входят и регионы Российской Федерации: Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

https://ria.ru/20221125/rudnik-1834211983.html

https://ria.ru/20221121/zarplata-1832971036.html

https://ria.ru/20221110/yugra-1830558613.html

россия

арктика

ханты-мансийский автономный округ

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айсен николаев, наталья комарова, россия, арктика, ханты-мансийский автономный округ, югра