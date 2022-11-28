https://ria.ru/20221128/dtp-1834688237.html

На юге Москвы грузовик врезался в здание

На юге Москвы грузовик врезался в здание - РИА Новости, 28.11.2022

На юге Москвы грузовик врезался в здание

Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T10:56

2022-11-28T10:56

2022-11-28T11:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы."На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва