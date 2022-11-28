https://ria.ru/20221128/dtp-1834688237.html
На юге Москвы грузовик врезался в здание
На юге Москвы грузовик врезался в здание - РИА Новости, 28.11.2022
На юге Москвы грузовик врезался в здание
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:56
2022-11-28T10:56
2022-11-28T11:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы."На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
10:56 28.11.2022 (обновлено: 11:29 28.11.2022)
На юге Москвы грузовик врезался в здание
Грузовик врезался в здание на Дорожной улице на юге Москвы
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает
департамент транспорта столицы.
"На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.