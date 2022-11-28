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На юге Москвы грузовик врезался в здание - РИА Новости, 28.11.2022
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На юге Москвы грузовик врезался в здание
На юге Москвы грузовик врезался в здание - РИА Новости, 28.11.2022
На юге Москвы грузовик врезался в здание
Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T10:56
2022-11-28T11:29
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы."На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
10:56 28.11.2022 (обновлено: 11:29 28.11.2022)
 
На юге Москвы грузовик врезался в здание

Грузовик врезался в здание на Дорожной улице на юге Москвы

© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramГрузовой автомобиль врезался в здание на Дорожной улице в районе дома 12
Грузовой автомобиль врезался в здание на Дорожной улице в районе дома 12 - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© Фото : Дептранс. Оперативно/Telegram
Грузовой автомобиль врезался в здание на Дорожной улице в районе дома 12
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание на юге Москвы, сообщает департамент транспорта столицы.
"На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.
 
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