https://ria.ru/20221128/byudzhet-1834815467.html

Доходы и расходы бюджета Воронежской области были увеличены

Доходы и расходы бюджета Воронежской области были увеличены - РИА Новости, 28.11.2022

Доходы и расходы бюджета Воронежской области были увеличены

Доходная часть бюджета Воронежской области на следующий год выросла после поступления дополнительных средств и предложений депутатов облдумы до 156,7 миллиарда... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T16:40

2022-11-28T16:40

2022-11-28T20:25

воронежская область

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 28 ноя - РИА Новости. Доходная часть бюджета Воронежской области на следующий год выросла после поступления дополнительных средств и предложений депутатов облдумы до 156,7 миллиарда рублей, расходная - до 170,6 миллиарда, сообщает в понедельник заксобрание.Депутаты Воронежской облдумы на заседании 14 ноября рассмотрели и в целом одобрили проект бюджета региона на так называемом "нулевом" чтении. В течение недели к проекту были представлены предложения от депутатского корпуса и исполнительной власти, а также уточнения в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета.Как отмечает областная дума, все внесенные изменения разделены на два блока. Первый касается поступлений из федерального бюджета. Воронежской области были распределены дополнительные средства на более чем 9,1 миллиарда рублей. В частности, регион получит 160 миллионов рублей на реализацию программ молодежной политики. Еще 536,8 миллиона рублей субсидий направят департаменту ЖКХ и энергетики региона для создания инженерной и транспортной инфраструктуры туристских кластеров.Более 640 миллионов рублей запланированы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях. Департамент соцзащиты получит 453,4 миллиона рублей на выполнение соцконтракта и почти 659 миллионов дополнительных средств для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Департаменту здравоохранения поступит свыше 561 миллиона рублей на обеспечение детей-инвалидов лекарствами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания."Часть из поступивших дополнительно средств будет направлена на дальнейшую реализацию национальных проектов. В целом на следующий год финансирование программ в рамках 11 нацпроектов составит свыше 29,5 миллиарда рублей, из которых более 15,8 миллиарда — средства области", - отмечает областная дума.Второй блок изменений касается увеличения расходов областного бюджета на 2023 год по предложениям главы региона и депутатов регионального заксобрания. Почти 3,8 миллиарда рублей планируется направить на расходы в рамках областной адресной инвестиционной программы. Это связано с переносом сроков строительства, удорожанием контрактов, а также запланированным началом возведения новых социальных объектов и инфраструктуры.Как подчеркнул председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, часть депутатских предложений направлена в профильные департаменты для дальнейшего изучения и конкретной работы с ними, по всем поступившим инициативам дано поручение просчитать финансовую составляющую. Комментируя параметры проекта бюджета региона, представляемые к первому чтению, спикер регионального парламента отметил, что уже несколько лет подряд главный финансовый документ формируется в непростых экономических условиях."Тем не менее мы видим ежегодный рост как доходной, так и расходной части бюджета. Это говорит об эффективном и сбалансированном подходе к финансово-экономическим вопросам в регионе, что позволяет уверенно смотреть в завтрашний день", — сказал Нетёсов.Председатель Воронежской областной думы также обозначил основные параметры бюджета региона к первому чтению."В целом, после внесенных изменений сумма доходов областного бюджета составит более 156,7 миллиарда рублей (к "нулевому" чтению было 147,4 миллиарда), расходов — свыше 170,6 миллиарда рублей (ранее — около 161 миллиарда). Дефицит имеет гарантированные источники погашения", — пояснил Владимир Нетёсов.Представленный документ рекомендован к принятию на заседании Воронежской областной думы в первом чтении.

https://ria.ru/20221125/turizm-1834340024.html

https://ria.ru/20221121/natsproekt-1833176759.html

https://ria.ru/20221128/soglashenie-1834754960.html

воронежская область

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владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума