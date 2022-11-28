https://ria.ru/20221128/buryaty-1834864388.html
Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах
Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 28.11.2022
Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными высказывания папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T19:25
2022-11-28T19:25
2022-11-28T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
алексей цыденов
республика бурятия
чеченская республика (чечня)
россия
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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными высказывания папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев."Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным - именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов. Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население - как минимум, странно", - высказался Цыденов у себя в Telegram-канале.Он напомнил, что российская армия, в числе которых воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население."Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от "цивилизованных" наций. И если наших воинов заметили - значит, они хорошо делают свое дело", - заявил глава Бурятии.
https://ria.ru/20221128/papa-1834828144.html
https://ria.ru/20221110/vatikan-1830480732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, алексей цыденов, республика бурятия, чеченская республика (чечня), россия, культура, религия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, Чеченская республика (Чечня), Россия, Культура, Религия
19:25 28.11.2022 (обновлено: 19:52 28.11.2022)
Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах
Глава Бурятии Цыденов назвал слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов странными