https://ria.ru/20221128/buryaty-1834864388.html

Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах

Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах - РИА Новости, 28.11.2022

Глава Бурятии прокомментировал слова папы римского о чеченцах и бурятах

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными высказывания папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации. РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-28T19:25

2022-11-28T19:25

2022-11-28T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

алексей цыденов

республика бурятия

чеченская республика (чечня)

россия

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КРАСНОЯРСК, 28 ноя - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал как минимум странными высказывания папы Римского Франциска в отношении чеченцев и бурятов, участвующих в спецоперации.Ранее папа Римский Франциск в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев."Воины из Бурятии с честью выполняют свой долг и являются примером лучших традиций российской армии. Бесстрашно, с честью и достоинством защищать интересы своей страны. Беречь и защищать мирное население, а также с человечностью и милосердием относиться к военнопленным - именно так воюет российская армия, где сотни национальностей, включая бурятов. Слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей - а именно бурятов и чеченцев, защищающих мирное население - как минимум, странно", - высказался Цыденов у себя в Telegram-канале.Он напомнил, что российская армия, в числе которых воины Бурятии, защищает свою страну и мирное население."Жители Донбасса жили под обстрелами и погибали сотнями более восьми лет, а терроризировали их украинские националисты под руководством преступного режима и кураторов от "цивилизованных" наций. И если наших воинов заметили - значит, они хорошо делают свое дело", - заявил глава Бурятии.

https://ria.ru/20221128/papa-1834828144.html

https://ria.ru/20221110/vatikan-1830480732.html

республика бурятия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, алексей цыденов, республика бурятия, чеченская республика (чечня), россия, культура, религия