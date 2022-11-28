https://ria.ru/20221128/bespilotniki-1834885215.html
Добровольцев НМ ДНР теперь обучают работе с БПЛА на начальном этапе
Добровольцев НМ ДНР теперь обучают работе с БПЛА на начальном этапе - РИА Новости, 28.11.2022
Добровольцев НМ ДНР теперь обучают работе с БПЛА на начальном этапе
Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию Донецкой Народной Республики, получили возможность проходить обучение работе с БПЛА уже на этапе начальной РИА Новости, 28.11.2022
2022-11-28T21:27
2022-11-28T21:27
2022-11-28T21:57
специальная военная операция на украине
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европа
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию Донецкой Народной Республики, получили возможность проходить обучение работе с БПЛА уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР."С техникой я знаком, поэтому легче. Постепенно все: сначала - взлет-посадка, потом - управление", - рассказал собеседник агентства, решивший вступить в ряды Народной милиции и идти на фронт, несмотря на серьезную травму глаза.Со слов военнослужащего, он учится работать с квадрокоптером всего неделю, но уверен, что все получится, так как у него, как и у других бойцов, есть серьезная мотивация."У нас все получится, так как мы мотивированные. Мы у себя дома, мы защищаем свой дом, а враги пришли к нам издалека, с Запада, Европы, поэтому мы сильнее, и духа у нас больше", - подметил военнослужащий.Боец признался, что сам изначально хотел стать оператором дрона, так как понимает важность использования беспилотников на передовой."Сначала на этом (БПЛА пройдут тренировки – ред.), потом будет более совершенный дрон. Многое будет от меня зависеть, когда мы будем на передней линии. Ребята надеются на меня, что я ничего не прогляжу, буду внимателен, буду говорить, где враг … когда надо скину гранату, когда надо "дымовуху" (дымовая граната - ред.), чтобы прикрыть своих пацанов. Ко всему нужно подходить ответственно, с должным, так сказать, напором. Все будет хорошо", - подытожил солдат.
https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Сначала – взлет и посадка, затем – управление": солдаты осваивают БПЛА на этапе начальной подготовки
"Сначала – взлет и посадка, затем – управление": солдаты осваивают БПЛА на этапе начальной подготовки
2022-11-28T21:27
true
PT2M02S
РИА Новости
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в мире, европа, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Донецкая Народная Республика
21:27 28.11.2022 (обновлено: 21:57 28.11.2022)
Добровольцев НМ ДНР теперь обучают работе с БПЛА на начальном этапе
Добровольцев Народной милиции ДНР уже на начальном этапе обучают работе с беспилотниками
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Добровольцы, поступившие на службу в Народную милицию Донецкой Народной Республики, получили возможность проходить обучение работе с БПЛА уже на этапе начальной тактической подготовки, рассказал корреспонденту РИА Новости военнослужащий одного из батальонов 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР.
"С техникой я знаком, поэтому легче. Постепенно все: сначала - взлет-посадка, потом - управление", - рассказал собеседник агентства, решивший вступить в ряды Народной милиции и идти на фронт, несмотря на серьезную травму глаза.
Со слов военнослужащего, он учится работать с квадрокоптером всего неделю, но уверен, что все получится, так как у него, как и у других бойцов, есть серьезная мотивация.
"У нас все получится, так как мы мотивированные. Мы у себя дома, мы защищаем свой дом, а враги пришли к нам издалека, с Запада, Европы
, поэтому мы сильнее, и духа у нас больше", - подметил военнослужащий.
Боец признался, что сам изначально хотел стать оператором дрона, так как понимает важность использования беспилотников на передовой.
"Сначала на этом (БПЛА пройдут тренировки – ред.), потом будет более совершенный дрон. Многое будет от меня зависеть, когда мы будем на передней линии. Ребята надеются на меня, что я ничего не прогляжу, буду внимателен, буду говорить, где враг … когда надо скину гранату, когда надо "дымовуху" (дымовая граната - ред.), чтобы прикрыть своих пацанов. Ко всему нужно подходить ответственно, с должным, так сказать, напором. Все будет хорошо", - подытожил солдат.