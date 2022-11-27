https://ria.ru/20221127/yaponiya-1834527351.html

Власти Японии могут повысить среднесрочные расходы на оборону, пишут СМИ

Власти Японии могут повысить среднесрочные расходы на оборону, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2022

Власти Японии могут повысить среднесрочные расходы на оборону, пишут СМИ

Правительство Японии и правящая партийная коалиция приступили к обсуждению возможностей повышения общих среднесрочных бюджетных расходов на оборону до отметки... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T06:37

2022-11-27T06:37

2022-11-27T06:37

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ТОКИО, 27 ноя – РИА Новости. Правительство Японии и правящая партийная коалиция приступили к обсуждению возможностей повышения общих среднесрочных бюджетных расходов на оборону до отметки более 40 триллионов иен (287,5 миллиардов долларов), пишет издание "Иомиури" со ссылкой на информированные источники.В настоящее время общая сумма среднесрочных бюджетных расходов на оборону составляет 27,47 триллиона иен (197,45 миллиарда долларов). В целях повышения обороноспособности страны министерство обороны Японии предложило повышение общих пятилетних расходов до отметки примерно в 48 триллионов иен (345,01 миллиарда долларов), однако министерство финансов страны считает наиболее реальной сумму в 35 триллионов иен (251,57 миллиарда долларов).По данным издания, внутри правящей Либерально-демократической партии сильно мнение о том, что общие бюджетные расходы на оборону до 2027 финансового года не могут "быть ниже 40 триллионов иен", что позволит продемонстрировать твердое намерение Токио по укреплению своего оборонного потенциала.Так, в частности, министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллионам иен (около 48 миллиардов долларов).На следующий же – 2024–й финансовый год оборонное ведомство Японии может запросить бюджет уже в размере 6 триллионов иен (43,13 миллиарда долларов) без учета расходов на цели, которые публично не публикуются. И каждый последующий финансовый год увеличивать размер запрашиваемого бюджета еще больше с тем, чтобы со временем прийти к отметке в 2% ВВП.Власти Японии до конца 2022 года должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны.

https://ria.ru/20221126/strategiya-1834398674.html

https://ria.ru/20221127/kndr-1834526083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, токио, в мире