https://ria.ru/20221127/svatovo-1834548923.html

В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск

В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022

В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск

Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийский орудий, рассказал РИА Новости сотрудник МВД ЛНР с позывным... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T11:16

2022-11-27T11:16

2022-11-27T12:44

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сватово

вооруженные силы украины

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СВАТОВО, 27 ноя - РИА Новости. Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийский орудий, рассказал РИА Новости сотрудник МВД ЛНР с позывным "Капа"."Бывает прилетает миномет, бывает САУ работает, бывает бесшумное что-то прилетает", - сказал собеседник агентства.Корреспондент РИА Новости побывал на месте одного из "прилётов"."Были три-четыре прилёта, видели дым, приехали на помощь. Один (из жителей) получил легкое ранение в области бедра, оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу", - рассказал "Капа".

луганская народная республика

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины