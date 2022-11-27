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В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221127/svatovo-1834548923.html
В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск
В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск - РИА Новости, 27.11.2022
В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск
Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийский орудий, рассказал РИА Новости сотрудник МВД ЛНР с позывным... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T11:16
2022-11-27T12:44
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сватово
вооруженные силы украины
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СВАТОВО, 27 ноя - РИА Новости. Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийский орудий, рассказал РИА Новости сотрудник МВД ЛНР с позывным "Капа"."Бывает прилетает миномет, бывает САУ работает, бывает бесшумное что-то прилетает", - сказал собеседник агентства.Корреспондент РИА Новости побывал на месте одного из "прилётов"."Были три-четыре прилёта, видели дым, приехали на помощь. Один (из жителей) получил легкое ранение в области бедра, оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу", - рассказал "Капа".
луганская народная республика
сватово
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Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу
Кадры из города Сватово в ЛНР, который регулярно подвергается обстрелу
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РИА Новости
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353
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происшествия, луганская народная республика, сватово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Сватово, Вооруженные силы Украины
11:16 27.11.2022 (обновлено: 12:44 27.11.2022)
 
В ЛНР рассказали об обстрелах Сватово со стороны украинских войск

Сотрудник МВД ЛНР: Сватово подвергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск

Читать ria.ru в
СВАТОВО, 27 ноя - РИА Новости. Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийский орудий, рассказал РИА Новости сотрудник МВД ЛНР с позывным "Капа".
"Бывает прилетает миномет, бывает САУ работает, бывает бесшумное что-то прилетает", - сказал собеседник агентства.
Корреспондент РИА Новости побывал на месте одного из "прилётов".
"Были три-четыре прилёта, видели дым, приехали на помощь. Один (из жителей) получил легкое ранение в области бедра, оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу", - рассказал "Капа".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСватовоВооруженные силы Украины
 
 
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