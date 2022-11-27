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Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью - РИА Новости, 27.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221127/puteshestviya-1834502590.html
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью - РИА Новости, 27.11.2022
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью
Определены самые востребованные автобусные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T12:08
2022-11-27T12:08
туризм
туризм
новости - туризм
москва
ростов-на-дону
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Определены самые востребованные автобусные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что около 89 процентов поездок совершается по России, восемь процентов – за границу, и еще три процента – между зарубежными городами. Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, за границу – 3276 рублей.Самым популярным направлением осенью стал маршрут Москва — Ростов-на-Дону, за билет платили в среднем 1929 рублей. На втором месте в списке – путешествие из Москвы в Переславль-Залесский (средний чек 540 рублей). На третьем – переезд из Москвы в Воронеж, за который пассажиры в среднем платили 1276 рублей.В двадцатке самых популярных направлений из Москвы осенью оказалось много бюджетных – со средним чеком до тысячи рублей в одну сторону. Помимо Переславля-Залесского это Рязань (625 рублей), Киржач (420 рублей), Тула (765 рублей), Новомосковск (843 рубля), Иваново (1000 рублей).
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туризм, новости - туризм, москва, ростов-на-дону
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Ростов-на-Дону
12:08 27.11.2022
 
Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью

Туту.ру: осенью туристы чаще всего покупали билеты на автобус в Ростов-на-Дону и Воронеж

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Определены самые востребованные автобусные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что около 89 процентов поездок совершается по России, восемь процентов – за границу, и еще три процента – между зарубежными городами. Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, за границу – 3276 рублей.
Самым популярным направлением осенью стал маршрут МоскваРостов-на-Дону, за билет платили в среднем 1929 рублей. На втором месте в списке – путешествие из Москвы в Переславль-Залесский (средний чек 540 рублей). На третьем – переезд из Москвы в Воронеж, за который пассажиры в среднем платили 1276 рублей.
В двадцатке самых популярных направлений из Москвы осенью оказалось много бюджетных – со средним чеком до тысячи рублей в одну сторону. Помимо Переславля-Залесского это Рязань (625 рублей), Киржач (420 рублей), Тула (765 рублей), Новомосковск (843 рубля), Иваново (1000 рублей).
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