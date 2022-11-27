https://ria.ru/20221127/puteshestviya-1834502590.html

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью - РИА Новости, 27.11.2022

Названы самые популярные автобусные маршруты для путешествий осенью

Определены самые востребованные автобусные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T12:08

2022-11-27T12:08

2022-11-27T12:08

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Определены самые востребованные автобусные маршруты для путешествий осенью, сообщает Туту.ру.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований билетов и выяснили, что около 89 процентов поездок совершается по России, восемь процентов – за границу, и еще три процента – между зарубежными городами. Средний чек за билет по России этой осенью находится на уровне 980 рублей в одну сторону, за границу – 3276 рублей.Самым популярным направлением осенью стал маршрут Москва — Ростов-на-Дону, за билет платили в среднем 1929 рублей. На втором месте в списке – путешествие из Москвы в Переславль-Залесский (средний чек 540 рублей). На третьем – переезд из Москвы в Воронеж, за который пассажиры в среднем платили 1276 рублей.В двадцатке самых популярных направлений из Москвы осенью оказалось много бюджетных – со средним чеком до тысячи рублей в одну сторону. Помимо Переславля-Залесского это Рязань (625 рублей), Киржач (420 рублей), Тула (765 рублей), Новомосковск (843 рубля), Иваново (1000 рублей).

https://ria.ru/20221126/ivanovo-1833566450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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