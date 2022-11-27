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В Пекине прошла демонстрация против антиковидных ограничений - РИА Новости, 27.11.2022
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В Пекине прошла демонстрация против антиковидных ограничений
В Пекине прошла демонстрация против антиковидных ограничений - РИА Новости, 27.11.2022
В Пекине прошла демонстрация против антиковидных ограничений
Демонстрация с участием нескольких сотен человек против антиковидных ограничений прошла в центре китайской столицы в воскресенье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T20:49
2022-11-27T20:49
в мире
китай
пекин
синьцзян-уйгурский автономный район
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ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Демонстрация с участием нескольких сотен человек против антиковидных ограничений прошла в центре китайской столицы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Демонстранты начали собираться у набережной реки Лянма, расположенной в центральном районе Чаоян около 21.00 по местному времени (16.00 мск). После чего вышли на перекресток улиц Синьюаннань и Синьдун. Сотрудники полиции оцепили улицу Синьюаннань, организовав заграждение из автомобилей.Демонстранты с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии". Многие скандировали "Урумчи", название города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в котором 24 ноября в результате пожара в многоэтажном доме погибли 10 человек.Демонстрация носила мирный характер, насилия со стороны протестующих и сотрудников правоохранительных органов замечено не было. К полуночи протест стал затухать.Пожар в Урумчи стал одним из драйверов роста протестных настроений в Китае. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар. Агентство Синьхуа в субботу сообщило, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района проводят тщательное расследование смертельного пожара, и поклялись привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в неисполнении служебных обязанностей.В воскресенье днем студенты университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями, об этом рассказала ранее РИА Новости одна из российских студенток университета, ставшая свидетельницей произошедшего.Китай четвертый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии, за минувший день в стране зарегистрировали 39 791 случая. Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 307 802 случая заражения с симптомами COVID-19, 5233 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html
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в мире, китай, пекин, синьцзян-уйгурский автономный район
В мире, Китай, Пекин, Синьцзян-Уйгурский автономный район
20:49 27.11.2022
 
В Пекине прошла демонстрация против антиковидных ограничений

В Пекине прошла акция против антиковидных ограничений с участием нескольких сотен человек

© РИА НовостиАкция против антиковидных ограничений в Пекине. Кадр видео
Акция против антиковидных ограничений в Пекине. Кадр видео
© РИА Новости
Акция против антиковидных ограничений в Пекине. Кадр видео
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 ноя - РИА Новости. Демонстрация с участием нескольких сотен человек против антиковидных ограничений прошла в центре китайской столицы в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Демонстранты начали собираться у набережной реки Лянма, расположенной в центральном районе Чаоян около 21.00 по местному времени (16.00 мск). После чего вышли на перекресток улиц Синьюаннань и Синьдун. Сотрудники полиции оцепили улицу Синьюаннань, организовав заграждение из автомобилей.
Демонстранты с белыми листами в руках пели государственный гимн, скандировали лозунги, требуя "свободы", "отмены регулярных ПЦР-тестирований", "демократии". Многие скандировали "Урумчи", название города в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, в котором 24 ноября в результате пожара в многоэтажном доме погибли 10 человек.
Демонстрация носила мирный характер, насилия со стороны протестующих и сотрудников правоохранительных органов замечено не было. К полуночи протест стал затухать.
Пожар в Урумчи стал одним из драйверов роста протестных настроений в Китае. По одному из распространенных среди китайских интернет-пользователей мнений, жертв можно было бы избежать, если бы не антиковидные ограничения, наложенные на жилой комплекс, в котором случился пожар. Агентство Синьхуа в субботу сообщило, что власти Синьцзян-Уйгурского автономного района проводят тщательное расследование смертельного пожара, и поклялись привлечь к ответственности лиц, подозреваемых в неисполнении служебных обязанностей.
В воскресенье днем студенты университета Цинхуа в Пекине, являющегося престижнейшим высшим учебным заведением Китая, устроили протест из-за несогласия с жесткими антиковидными ограничениями, об этом рассказала ранее РИА Новости одна из российских студенток университета, ставшая свидетельницей произошедшего.
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Китай четвертый день подряд фиксирует суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии, за минувший день в стране зарегистрировали 39 791 случая. Всего за время пандемии, по данным властей, в материковом Китае зарегистрировано 307 802 случая заражения с симптомами COVID-19, 5233 человека скончались. Бессимптомные случаи заражения в КНР считают отдельно, по ним статистики за весь период пандемии нет.
В последние месяцы в Китае вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19, из-за чего в ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование. Так, с 24 ноября были ужесточены ограничительные меры на фоне роста заболеваемости СOVID-19 в целом ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай.
Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире.
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