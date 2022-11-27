https://ria.ru/20221127/oruzhie-1834623406.html

СМИ рассказали о работе американцев, проверяющих поставляемое Киеву оружие

СМИ рассказали о работе американцев, проверяющих поставляемое Киеву оружие - РИА Новости, 27.11.2022

СМИ рассказали о работе американцев, проверяющих поставляемое Киеву оружие

Американские специалисты на Украине проверяют поставляемое Киеву оружие вдалеке от линий фронта и находясь там безоружными, сообщает Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T20:12

2022-11-27T20:12

2022-11-27T20:19

специальная военная операция на украине

технологии

джо байден

сша

киев

украина

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ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Американские специалисты на Украине проверяют поставляемое Киеву оружие вдалеке от линий фронта и находясь там безоружными, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.“Американские специалисты в настоящее время проводят проверки вооружений безоружными, что могло бы оказаться небезопасным, если бы их направили ближе к линиям фронта”, - говорится в публикации.Как пишет газета, в администрации президента США Джо Байдена до сих пор сопротивляются отправке инспекторов или иного военного персонала глубже на Украину, боясь спровоцировать еще большее разжигание военного конфликта.“Администрация Байдена твердо стоит на своем… не желая оказаться в ситуации, которая рискует быть интерпретирована Кремлем как прямое американское участие в военных действиях”, - пишет издание.Также отмечается, что в настоящее время “расширенный” мониторинг поставляемых Украине вооружений проводится только в отношении отдельных видов вооружений, которые содержат “чувствительные технологии”. Такие инспекции, как уточняется, включают отслеживание оружия по серийным номерам для подтверждения их нахождения на боле боя. Они включают, в том числе, ПВО Avenger, ракеты Stinger, противотанковые комплексы Javelin и устройства ночного видения.В начале ноября Washington Post сообщала, что США удалось провести персональные проверки сохранности только около 10% из общего объема в 22 тысячи единиц вооружений, отправленных Украине.Собеседники газеты признавали, что с начала спецоперации у США не было плана по контролю за отправляемым на Украину оружием, однако в настоящее время внедряются технологии по использованию удаленного надзора, который должен обеспечиваться украинской стороной, в том числе, за счет сканирования серийных номеров военной техники.В конце октября США также объявили о разработке плана противодействия утечкам современных образцов вооружения. Американские власти признали обеспокоенность тем, что во время конфликта или после его завершения часть западной помощи может "из источников на Украине" попасть к криминальным элементам, "негосударственным акторам", а также российским военным.

https://ria.ru/20221124/smi-1833757291.html

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

https://ria.ru/20221125/kitay-1834020219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, джо байден, сша, киев, украина