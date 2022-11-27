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Британцы с октября сократили потребление энергоресурсов, пишут СМИ
Британцы с октября сократили потребление энергоресурсов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2022
Британцы с октября сократили потребление энергоресурсов, пишут СМИ
Жители Великобритании с октября сократили потребление электроэнергии и газа примерно на 10% на фоне энергокризиса в стране, сообщает газета Guardian со ссылкой... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T19:49
2022-11-27T19:49
2022-11-27T19:49
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Жители Великобритании с октября сократили потребление электроэнергии и газа примерно на 10% на фоне энергокризиса в стране, сообщает газета Guardian со ссылкой на энергетические компании.Так, например, компания E.ON в Британии наблюдала "двузначные показатели" понижения использования энергоресурсов в последние недели. Глава британского отделения энергетической компании Майкл Льюис заявил, что там фиксировали снижение потребления в размере от 10 до 15 процентов. Глава Telecom Plus Эндрю Линдси заявил о снижении потребления газа на примерно 10%, в компании также ожидают дальнейшего понижения на фоне того, как жители пытаются ограничить потребление на фоне кризиса.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
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РИА Новости
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цены на нефть, великобритания, россия, украина, e.on
Цены на нефть, Великобритания, Россия, Украина, E.ON
Британцы с октября сократили потребление энергоресурсов, пишут СМИ
Guardian: британцы с октября сократили потребление энергии примерно на десять процентов