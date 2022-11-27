https://ria.ru/20221127/elizaveta-1834565731.html

СМИ сообщили о болезни Елизаветы II в последние месяцы жизни

СМИ сообщили о болезни Елизаветы II в последние месяцы жизни - РИА Новости, 27.11.2022

СМИ сообщили о болезни Елизаветы II в последние месяцы жизни

В последние месяцы жизни британская королева Елизавета II боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга, сообщила газета... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T13:48

2022-11-27T13:48

2022-11-27T13:48

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В последние месяцы жизни британская королева Елизавета II боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга, сообщила газета Independent со ссылкой на новую книгу телеведущего, писателя и друга покойного супруга королевы Гайлса Брандрета.Согласно свидетельству о смерти, опубликованному управлением документов Шотландии, причиной смерти Елизаветы II стал преклонный возраст."Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы – рака костного мозга – что объяснило бы ее усталость, потерю веса и "проблемы с передвижением", о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни", - написал Брандрет в своей новой биографической книге "Елизавета: интимный портрет".Он отметил, что наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице, а от множественной миеломы часто страдают пожилые люди.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220908/nekrolog-1815476752.html

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в мире, елизавета ii, карл iii, шотландия, великобритания