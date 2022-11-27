https://ria.ru/20221127/bezhentsy-1834592094.html

В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ

В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2022

В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ

Министерство внутренних дел Великобритании меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними и пытаются попасть в... РИА Новости, 27.11.2022

2022-11-27T16:48

2022-11-27T16:48

2022-11-27T23:49

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними и пытаются попасть в страну без сопровождения взрослых, чтобы классифицировать их как совершеннолетних и отправить в миграционный центр для взрослых, пишет издание Observer.Как сообщили изданию эксперты, сотрудники британского МВД "игнорируют или снижают" год рождения в документах юных беженцев и направляют их в миграционный центр в Мэнстоне, где они неделями содержатся в небезопасных для несовершеннолетних условиях.Отмечается, что беседы, проведенные с покинувшими миграционный центр 16 людьми, показали, что в МВД изменяли даты рождения даже у тех, кто предоставлял документы, доказывающие, что они младше 18 лет. Один из них рассказал, что подвергался нападениям со стороны взрослых в расположенном в Мэнстоне центре.Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи дифтерии и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания, ла-манш