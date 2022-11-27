Рейтинг@Mail.ru
В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221127/bezhentsy-1834592094.html
В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ
В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ - РИА Новости, 27.11.2022
В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ
Министерство внутренних дел Великобритании меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними и пытаются попасть в... РИА Новости, 27.11.2022
2022-11-27T16:48
2022-11-27T23:49
в мире
великобритания
ла-манш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786216816_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_39b4c60fe68ffc7e2dff733ece5f0b64.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними и пытаются попасть в страну без сопровождения взрослых, чтобы классифицировать их как совершеннолетних и отправить в миграционный центр для взрослых, пишет издание Observer.Как сообщили изданию эксперты, сотрудники британского МВД "игнорируют или снижают" год рождения в документах юных беженцев и направляют их в миграционный центр в Мэнстоне, где они неделями содержатся в небезопасных для несовершеннолетних условиях.Отмечается, что беседы, проведенные с покинувшими миграционный центр 16 людьми, показали, что в МВД изменяли даты рождения даже у тех, кто предоставлял документы, доказывающие, что они младше 18 лет. Один из них рассказал, что подвергался нападениям со стороны взрослых в расположенном в Мэнстоне центре.Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи дифтерии и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html
https://ria.ru/20221124/vizy-1833969317.html
великобритания
ла-манш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786216816_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_f533bea56813710a7fe35c5db239f253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, ла-манш
В мире, Великобритания, Ла-Манш
16:48 27.11.2022 (обновлено: 23:49 27.11.2022)
 
В Британии намеренно изменяют дату рождения беженцев-детей, пишут СМИ

СМИ: в Британии меняют дату рождения беженцев-детей для отправки их в центр для взрослых

© AP Photo / Francisco SecoПоднятие флага Великобритании
Поднятие флага Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Поднятие флага Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Великобритании меняет дату рождения прибывающих в страну беженцев, которые могут быть несовершеннолетними и пытаются попасть в страну без сопровождения взрослых, чтобы классифицировать их как совершеннолетних и отправить в миграционный центр для взрослых, пишет издание Observer.
Как сообщили изданию эксперты, сотрудники британского МВД "игнорируют или снижают" год рождения в документах юных беженцев и направляют их в миграционный центр в Мэнстоне, где они неделями содержатся в небезопасных для несовершеннолетних условиях.
Мужчины в районе Сталинград в Париже, где находится лагерь беженцев - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 08:00
"Пусть возвращаются в Африку!": Европа не справляется с наплывом мигрантов
Отмечается, что беседы, проведенные с покинувшими миграционный центр 16 людьми, показали, что в МВД изменяли даты рождения даже у тех, кто предоставлял документы, доказывающие, что они младше 18 лет. Один из них рассказал, что подвергался нападениям со стороны взрослых в расположенном в Мэнстоне центре.
Ранее Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1600 мигрантов, однако содержит четыре тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи дифтерии и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия.
Флаг Великобритании и флаг Украины на здании резиденции премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 15:10
Великобритания выдала более 200 тысяч виз украинским беженцам
 
В миреВеликобританияЛа-Манш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала