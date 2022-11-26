https://ria.ru/20221126/ukraina-1834460970.html

Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 26.11.2022

Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:20

2022-11-26T16:20

2022-11-26T16:20

в мире

владимир зеленский

александр де кроо

бельгия

украина

киев

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО.По словам Зеленского, на встрече обсудили ряд вопросов, в частности, Киев обратился за расширением военной помощи и предоставление электрогенераторов, необходимых для поддержки украинской инфраструктуры. Зеленский отметил, что Бельгия является лидером в "замораживании российских активов - более 50 миллиардов евро".Со своей стороны Александр Де Кроо отметил, что в условиях, когда уничтожается инфраструктура, впереди украинцев "ждет чрезвычайно сложная зима", подтвердил готовность поставок генераторов и другой помощи школам, больницам."Мы были одной из первых стран ,которая предоставила военную помощь. И мы будем продолжать это делать - топливо, пулеметы, самоходные пушки и прочее", - добавил он.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20221123/krym-1833681806.html

бельгия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, александр де кроо, бельгия, украина, киев, евросоюз, нато