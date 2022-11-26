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Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 26.11.2022
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Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО
Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО - РИА Новости, 26.11.2022
Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО
Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:20
2022-11-26T16:20
в мире
владимир зеленский
александр де кроо
бельгия
украина
киев
евросоюз
нато
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО.По словам Зеленского, на встрече обсудили ряд вопросов, в частности, Киев обратился за расширением военной помощи и предоставление электрогенераторов, необходимых для поддержки украинской инфраструктуры. Зеленский отметил, что Бельгия является лидером в "замораживании российских активов - более 50 миллиардов евро".Со своей стороны Александр Де Кроо отметил, что в условиях, когда уничтожается инфраструктура, впереди украинцев "ждет чрезвычайно сложная зима", подтвердил готовность поставок генераторов и другой помощи школам, больницам."Мы были одной из первых стран ,которая предоставила военную помощь. И мы будем продолжать это делать - топливо, пулеметы, самоходные пушки и прочее", - добавил он.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, владимир зеленский, александр де кроо, бельгия, украина, киев, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Александр де Кроо, Бельгия, Украина, Киев, Евросоюз, НАТО
16:20 26.11.2022
 
Бельгия задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Премьер Бельгии Де Кроо задекларировал поддержку вступления Украины в Евросоюз и НАТО

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо подписали в субботу в Киеве декларацию о поддержке членства Украины в Евросоюзе и НАТО.
"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Обязательно мы получим этот важный для нас результат", – заявил Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, на встрече обсудили ряд вопросов, в частности, Киев обратился за расширением военной помощи и предоставление электрогенераторов, необходимых для поддержки украинской инфраструктуры. Зеленский отметил, что Бельгия является лидером в "замораживании российских активов - более 50 миллиардов евро".
Со своей стороны Александр Де Кроо отметил, что в условиях, когда уничтожается инфраструктура, впереди украинцев "ждет чрезвычайно сложная зима", подтвердил готовность поставок генераторов и другой помощи школам, больницам.
"Мы были одной из первых стран ,которая предоставила военную помощь. И мы будем продолжать это делать - топливо, пулеметы, самоходные пушки и прочее", - добавил он.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Крым - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В миреВладимир ЗеленскийАлександр де КрооБельгияУкраинаКиевЕвросоюзНАТО
 
 
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