https://ria.ru/20221126/sotrudnichestvo-1834447630.html

Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении

Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении - РИА Новости, 26.11.2022

Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:55

2022-11-26T14:55

2022-11-26T14:55

здоровье - общество

михаил мурашко

мгер григорян

алексей кузнецов

россия

армения

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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном."Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений", - сказал Кузнецов журналистам.

https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, михаил мурашко, мгер григорян, алексей кузнецов, россия, армения