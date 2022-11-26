https://ria.ru/20221126/sotrudnichestvo-1834447630.html
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении - РИА Новости, 26.11.2022
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:55
2022-11-26T14:55
2022-11-26T14:55
здоровье - общество
михаил мурашко
мгер григорян
алексей кузнецов
россия
армения
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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном."Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, михаил мурашко, мгер григорян, алексей кузнецов, россия, армения
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Мгер Григорян, Алексей Кузнецов, Россия, Армения
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении
Минздрав России: Москва и Ереван готовы развивать сотрудничество в сфере здравоохранения
ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений", - сказал Кузнецов журналистам.