Рейтинг@Mail.ru
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/sotrudnichestvo-1834447630.html
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении - РИА Новости, 26.11.2022
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:55
2022-11-26T14:55
здоровье - общество
михаил мурашко
мгер григорян
алексей кузнецов
россия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном."Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений", - сказал Кузнецов журналистам.
https://ria.ru/20221123/armeniya-1833348746.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, михаил мурашко, мгер григорян, алексей кузнецов, россия, армения
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Мгер Григорян, Алексей Кузнецов, Россия, Армения
14:55 26.11.2022
 
Мурашко и вице-премьер Армении обсудили сотрудничество в здравоохранении

Минздрав России: Москва и Ереван готовы развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном.
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений", - сказал Кузнецов журналистам.
Встреча глав делегаций ОДКБ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 01:32
Межгосударственные отношения России и Армении
 
Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоМгер ГригорянАлексей КузнецовРоссияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала