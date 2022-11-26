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Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне - РИА Новости, 26.11.2022
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Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне
Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне - РИА Новости, 26.11.2022
Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне
Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:17
2022-11-26T02:17
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, например, постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Для надежности необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя - это затруднит деятельность хакеров и повысит уровень вашей безопасности. Нельзя открывать файлы или приложения, которые пришли из неизвестного источника. Лучше скачивать приложения из магазина приложений (Google Play, Appstore) или с сайта производителя. Если вы все же решили открыть спорное приложение, проверьте его на наличие вирусов. Вообще, постоянное использование антивирусов существенно повышает вашу защиту в процессе работы с телефоном, заключил Кувиков.
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технологии, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
02:17 26.11.2022
 
Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Директор SafeNet Кувиков призвал отслеживать приложения, чтобы выявить шпионскую программу

© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, например, постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
“Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное - следить за активностью google или icloud-аккаунтов”, - отметил он.
Для надежности необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя - это затруднит деятельность хакеров и повысит уровень вашей безопасности. Нельзя открывать файлы или приложения, которые пришли из неизвестного источника. Лучше скачивать приложения из магазина приложений (Google Play, Appstore) или с сайта производителя. Если вы все же решили открыть спорное приложение, проверьте его на наличие вирусов. Вообще, постоянное использование антивирусов существенно повышает вашу защиту в процессе работы с телефоном, заключил Кувиков.
 
ТехнологииНациональная технологическая инициатива (НТИ)
 
 
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