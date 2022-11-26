Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне
Директор SafeNet Кувиков призвал отслеживать приложения, чтобы выявить шпионскую программу
© Depositphotos.com / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
© Depositphotos.com / OtaraevChermen
Смартфоны на деревянном столе. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, например, постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
“Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное - следить за активностью google или icloud-аккаунтов”, - отметил он.
Для надежности необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя - это затруднит деятельность хакеров и повысит уровень вашей безопасности. Нельзя открывать файлы или приложения, которые пришли из неизвестного источника. Лучше скачивать приложения из магазина приложений (Google Play, Appstore) или с сайта производителя. Если вы все же решили открыть спорное приложение, проверьте его на наличие вирусов. Вообще, постоянное использование антивирусов существенно повышает вашу защиту в процессе работы с телефоном, заключил Кувиков.