https://ria.ru/20221126/shpion-1834388788.html

Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне - РИА Новости, 26.11.2022

Назван способ, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:17

2022-11-26T02:17

2022-11-26T02:17

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Обычно обнаружить хакерскую активность в телефоне не так просто — шпионам выгодно затаиться, чтобы спокойно заниматься своими делами. Придется приложить усилия, например, постоянно отслеживать приложения, соцсети и мессенджеры на предмет активных устройств, рассказал агентству "Прайм" директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.Для надежности необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя - это затруднит деятельность хакеров и повысит уровень вашей безопасности. Нельзя открывать файлы или приложения, которые пришли из неизвестного источника. Лучше скачивать приложения из магазина приложений (Google Play, Appstore) или с сайта производителя. Если вы все же решили открыть спорное приложение, проверьте его на наличие вирусов. Вообще, постоянное использование антивирусов существенно повышает вашу защиту в процессе работы с телефоном, заключил Кувиков.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, национальная технологическая инициатива (нти)