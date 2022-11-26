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СМИ раскрыли подробности гибели вдовы Станислава Говорухина
СМИ раскрыли подробности гибели вдовы Станислава Говорухина - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ раскрыли подробности гибели вдовы Станислава Говорухина
Вдова Станислава Говорухина Галина перед гибелью при пожаре в своем доме потеряла сознание из-за воздействия угарного газа, сообщает "МК". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T01:12
2022-11-26T01:12
2022-11-26T01:12
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Вдова Станислава Говорухина Галина перед гибелью при пожаре в своем доме потеряла сознание из-за воздействия угарного газа, сообщает "МК".По данным экстренных служб, возгорание произошло в одноэтажном частном доме с мансардой в коттеджном поселке Лесное Озеро, который находится в деревне Крекшино в Новой Москве. Пожар был ликвидирован в 18.06 на площади 100 квадратных метров, в результате возгорания произошло обрушение на площади 70 "квадратов". Гибель женщины подтвердила пресс-секретарь Говорухина Мария Шоппо.По данным "МК", сигнал о пожаре в доме Говорухиных поступил примерно в 15.15. Домработница, находившаяся в доме вместе с вдовой артиста, сумела выбраться из охваченного пламенем строения, однако Говорухина потеряла сознание, надышавшись угарным газом.Один из соседей вдовы артиста рассказал, что та в последнее время плохо себя чувствовала, у нее были проблемы с давлением и боли в сердце, женщина "даже падала на улице". Однажды Говорухиной вызвали "скорую" из-за подозрения на инфаркт.Говорухина родилась в 1948 году в семье художника-декоратора и костюмера Одесского театра музыкальной комедии. Работала монтажером на Одесской киностудии. Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
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происшествия, станислав говорухин, новая москва, одесская киностудия
Происшествия, Станислав Говорухин, Новая Москва, Одесская киностудия
СМИ раскрыли подробности гибели вдовы Станислава Говорухина
"МК": вдова Говорухина перед гибелью в пожаре потеряла сознание из-за угарного газа