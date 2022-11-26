https://ria.ru/20221126/doroga-1834486944.html
Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют
Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют - РИА Новости, 26.11.2022
Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют
Дорогу от города Пошехонье в Ярославской области до Вологодской области полностью отремонтируют в 2023 году, заявил губернатор Ярославской области Михаил... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:36
2022-11-26T19:36
2022-11-26T19:36
ярославская область
общество
жкх
михаил евраев
вологодская область
ярославская область
сергиев посад
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дорогу от города Пошехонье в Ярославской области до Вологодской области полностью отремонтируют в 2023 году, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.По данным правительства региона, в 2022 году в Ярославской области был сделан ремонт участка автотрассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец: от Пошехонья до деревни Каменка.Губернатор Михаил Евраев в ходе поездки в Пошехонский район оценил ремонт."Вижу, что работы выполнены качественно. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планировали отремонтировать только восемь километров, но за счет лимитов следующего года дополнительно удалось сделать еще пятнадцать. До границы с Вологодской областью остались проблемными 22 километра. Таким образом, за два года будет приведено в порядок более 45 километров", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в следующем году ремонт участка от Пошехонья до Вологодской области завершится.Трасса входит в опорную сеть дорог России и расположена на территории четырех регионов. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области, ремонт синхронизирован с профильными ведомствами соседней Вологодской области.В Пошехонье Михаил Евраев также проинспектировал состояние дороги на улице Красноармейской, у средней школы №1, информирует областное правительство. Там отремонтированы два участка проезжей части, приведена в порядок и пешеходная дорожка. В следующем году ремонт улицы будет продолжен, осталось около 500 метров. Проектно-сметная документация уже находится на экспертизе."Объект будет включен в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям на 2023 год. Ремонт не проводился лет тридцать, при этом дорога ведет к школе и городской больнице. В перспективе надо будет также благоустроить дворы этих учреждений", - заявил губернатор.По данным правительства региона, всего в Ярославской области в 2022 году приведено в порядок почти 500 километров дорог, в том числе – за счет лимитов 2023 года.
https://realty.ria.ru/20221125/omakulma-1834277293.html
https://ria.ru/20221123/byudzhet-1833654559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, михаил евраев, вологодская область, ярославская область, сергиев посад
Ярославская область, Общество, ЖКХ, Михаил Евраев, Вологодская область, Ярославская область, Сергиев Посад
Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют
Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют в 2023 году
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дорогу от города Пошехонье в Ярославской области до Вологодской области полностью отремонтируют в 2023 году, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным правительства региона, в 2022 году в Ярославской области был сделан ремонт участка автотрассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец: от Пошехонья до деревни Каменка.
Губернатор Михаил Евраев в ходе поездки в Пошехонский район оценил ремонт.
"Вижу, что работы выполнены качественно. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планировали отремонтировать только восемь километров, но за счет лимитов следующего года дополнительно удалось сделать еще пятнадцать. До границы с Вологодской областью остались проблемными 22 километра. Таким образом, за два года будет приведено в порядок более 45 километров", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в следующем году ремонт участка от Пошехонья до Вологодской области завершится.
Трасса входит в опорную сеть дорог России и расположена на территории четырех регионов. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области, ремонт синхронизирован с профильными ведомствами соседней Вологодской области.
В Пошехонье Михаил Евраев также проинспектировал состояние дороги на улице Красноармейской, у средней школы №1, информирует областное правительство. Там отремонтированы два участка проезжей части, приведена в порядок и пешеходная дорожка. В следующем году ремонт улицы будет продолжен, осталось около 500 метров. Проектно-сметная документация уже находится на экспертизе.
"Объект будет включен в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям на 2023 год. Ремонт не проводился лет тридцать, при этом дорога ведет к школе и городской больнице. В перспективе надо будет также благоустроить дворы этих учреждений", - заявил губернатор.
По данным правительства региона, всего в Ярославской области в 2022 году приведено в порядок почти 500 километров дорог, в том числе – за счет лимитов 2023 года.