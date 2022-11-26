https://ria.ru/20221126/doroga-1834486944.html

Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют

Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют - РИА Новости, 26.11.2022

Дорогу от ярославского Пошехонья до Вологодской области отремонтируют

Дорогу от города Пошехонье в Ярославской области до Вологодской области полностью отремонтируют в 2023 году, заявил губернатор Ярославской области Михаил... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:36

2022-11-26T19:36

2022-11-26T19:36

ярославская область

общество

жкх

михаил евраев

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сергиев посад

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Дорогу от города Пошехонье в Ярославской области до Вологодской области полностью отремонтируют в 2023 году, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.По данным правительства региона, в 2022 году в Ярославской области был сделан ремонт участка автотрассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец: от Пошехонья до деревни Каменка.Губернатор Михаил Евраев в ходе поездки в Пошехонский район оценил ремонт."Вижу, что работы выполнены качественно. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планировали отремонтировать только восемь километров, но за счет лимитов следующего года дополнительно удалось сделать еще пятнадцать. До границы с Вологодской областью остались проблемными 22 километра. Таким образом, за два года будет приведено в порядок более 45 километров", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул, что в следующем году ремонт участка от Пошехонья до Вологодской области завершится.Трасса входит в опорную сеть дорог России и расположена на территории четырех регионов. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области, ремонт синхронизирован с профильными ведомствами соседней Вологодской области.В Пошехонье Михаил Евраев также проинспектировал состояние дороги на улице Красноармейской, у средней школы №1, информирует областное правительство. Там отремонтированы два участка проезжей части, приведена в порядок и пешеходная дорожка. В следующем году ремонт улицы будет продолжен, осталось около 500 метров. Проектно-сметная документация уже находится на экспертизе."Объект будет включен в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям на 2023 год. Ремонт не проводился лет тридцать, при этом дорога ведет к школе и городской больнице. В перспективе надо будет также благоустроить дворы этих учреждений", - заявил губернатор.По данным правительства региона, всего в Ярославской области в 2022 году приведено в порядок почти 500 километров дорог, в том числе – за счет лимитов 2023 года.

https://realty.ria.ru/20221125/omakulma-1834277293.html

https://ria.ru/20221123/byudzhet-1833654559.html

вологодская область

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сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, михаил евраев, вологодская область, ярославская область, сергиев посад