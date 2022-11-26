https://ria.ru/20221126/dnr-1834454376.html

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские боевики обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:38

2022-11-26T15:38

2022-11-26T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 14.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато