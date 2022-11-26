Украинские боевики обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 16 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 14.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.