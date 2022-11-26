Рейтинг@Mail.ru
В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/biobezopasnost-1834451590.html
В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет
В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет - РИА Новости, 26.11.2022
В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет
В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил в субботу на брифинге начальник войск РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:27
2022-11-26T15:27
игорь кириллов
сша
вашингтон (штат)
иллинойс
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_936e3f7987aef7e8132ff84976c5d611.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Всего было зафиксировано более двухсот подобных происшествий. Предполагаем, что в официальную статистику вошла лишь незначительная часть инцидентов и реальная ситуация намного хуже. Ранее мы говорили о нарушении требований биобезопасности в американских лабораториях, в том числе о случаях массовой рассылки жизнеспособных спор сибирской язвы в зарубежные организации", - сказал Кириллов.По его словам, в соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием "Интерсепт" был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет. Сделан вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций."Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования", - сказал Кириллов, приведя несколько примеров.Так, 2 сентября 2011 года лабораторный инцидент произошел в Национальном институте здравоохранения США в Нью-Йорке. После укуса лабораторного животного, инфицированного рекомбинантным вирусом гриппа, исследователь был отправлен домой на карантин без наблюдения в самом густонаселенном городе Соединенных Штатов. В период с апреля 2013 по март 2014 года в Университете Северной Каролины фиксировались случаи побега из зонированных помещений лабораторных животных, инфицированных тяжелым острым респираторным синдромом.В сентябре 2016 года при проведении опытов с животными, зараженными рекомбинантным штаммом вируса Чикунгунья, аспирантка Вашингтонского университета проколола перчатку. Грубо нарушив требования техники безопасности, сотрудница только вымыла руки, сняла защитное снаряжение и покинула лабораторию, никому не сказав о происшествии и не приняв мер по самоизоляции. Четыре дня спустя у нее была выявлена острая форма данного заболевания.
https://ria.ru/20221126/amerika-1834450273.html
https://ria.ru/20221126/kbto-1834450379.html
сша
вашингтон (штат)
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756368002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b41ca5ee06f31b2913567703ee3aa2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь кириллов, сша, вашингтон (штат), иллинойс, вооруженные силы рф
Игорь Кириллов, США, Вашингтон (штат), Иллинойс, Вооруженные силы РФ
15:27 26.11.2022
 
В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет

Минобороны: в США за последние десять лет выявили более 200 нарушений биобезопасности

© AP Photo / Steven SenneЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Steven Senne
Лабораторные исследования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Всего было зафиксировано более двухсот подобных происшествий. Предполагаем, что в официальную статистику вошла лишь незначительная часть инцидентов и реальная ситуация намного хуже. Ранее мы говорили о нарушении требований биобезопасности в американских лабораториях, в том числе о случаях массовой рассылки жизнеспособных спор сибирской язвы в зарубежные организации", - сказал Кириллов.
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:18
США продолжают военно-биологическую деятельность, заявили в Минобороны
По его словам, в соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием "Интерсепт" был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет. Сделан вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций.
"Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования", - сказал Кириллов, приведя несколько примеров.
Так, 2 сентября 2011 года лабораторный инцидент произошел в Национальном институте здравоохранения США в Нью-Йорке. После укуса лабораторного животного, инфицированного рекомбинантным вирусом гриппа, исследователь был отправлен домой на карантин без наблюдения в самом густонаселенном городе Соединенных Штатов. В период с апреля 2013 по март 2014 года в Университете Северной Каролины фиксировались случаи побега из зонированных помещений лабораторных животных, инфицированных тяжелым острым респираторным синдромом.
В сентябре 2016 года при проведении опытов с животными, зараженными рекомбинантным штаммом вируса Чикунгунья, аспирантка Вашингтонского университета проколола перчатку. Грубо нарушив требования техники безопасности, сотрудница только вымыла руки, сняла защитное снаряжение и покинула лабораторию, никому не сказав о происшествии и не приняв мер по самоизоляции. Четыре дня спустя у нее была выявлена острая форма данного заболевания.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 15:18
Россия на конференции по КБТО вернется к вопросу биопрограмм США
 
Игорь КирилловСШАВашингтон (штат)ИллинойсВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала