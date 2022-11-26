https://ria.ru/20221126/biobezopasnost-1834451590.html

В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет

В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет - РИА Новости, 26.11.2022

В МО рассказали о количестве нарушений США биобезопасности за десять лет

В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил в субботу на брифинге начальник войск РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:27

2022-11-26T15:27

2022-11-26T15:27

игорь кириллов

сша

вашингтон (штат)

иллинойс

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В США за последние 10 лет выявлены более 200 нарушений биобезопасности, выявлены случаи утечки спор сибирской язвы, заявил в субботу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Всего было зафиксировано более двухсот подобных происшествий. Предполагаем, что в официальную статистику вошла лишь незначительная часть инцидентов и реальная ситуация намного хуже. Ранее мы говорили о нарушении требований биобезопасности в американских лабораториях, в том числе о случаях массовой рассылки жизнеспособных спор сибирской язвы в зарубежные организации", - сказал Кириллов.По его словам, в соответствии с федеральным законом США о свободе информации, в начале ноября американским изданием "Интерсепт" был проведен анализ документов Национального института здоровья, касающихся нарушений техники безопасности в биологических лабораториях на территории США. Было изучено более пяти с половиной тысяч страниц сообщений об инцидентах за последние 18 лет. Сделан вывод, что исследования, проводимые в лабораториях с высокой степенью защиты (BSL-3 и BSL-4) в университетах Вашингтона, Миннесоты, Иллинойса, привели к внутрилабораторным заражениям и создали риск дальнейшего распространения генетически модифицированных возбудителей вирусных лихорадок, тяжелого острого респираторного синдрома, высоко патогенного гриппа птиц и ряда других инфекций."Отмечены многочисленные нарушения базовых принципов работы с патогенами, попытки руководства биолабораторий скрыть факты происшествий, а также отказы работы систем фильтро-вентиляции и защитного оборудования", - сказал Кириллов, приведя несколько примеров.Так, 2 сентября 2011 года лабораторный инцидент произошел в Национальном институте здравоохранения США в Нью-Йорке. После укуса лабораторного животного, инфицированного рекомбинантным вирусом гриппа, исследователь был отправлен домой на карантин без наблюдения в самом густонаселенном городе Соединенных Штатов. В период с апреля 2013 по март 2014 года в Университете Северной Каролины фиксировались случаи побега из зонированных помещений лабораторных животных, инфицированных тяжелым острым респираторным синдромом.В сентябре 2016 года при проведении опытов с животными, зараженными рекомбинантным штаммом вируса Чикунгунья, аспирантка Вашингтонского университета проколола перчатку. Грубо нарушив требования техники безопасности, сотрудница только вымыла руки, сняла защитное снаряжение и покинула лабораторию, никому не сказав о происшествии и не приняв мер по самоизоляции. Четыре дня спустя у нее была выявлена острая форма данного заболевания.

https://ria.ru/20221126/amerika-1834450273.html

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сша

вашингтон (штат)

иллинойс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь кириллов, сша, вашингтон (штат), иллинойс, вооруженные силы рф