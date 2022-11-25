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Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" - РИА Новости, 25.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221125/zivert-1834139106.html
Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"
Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" - РИА Новости, 25.11.2022
Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"
Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в программе "Битва Поколений". РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:44
2022-11-25T11:44
шоубиз
ева польна
юлия зиверт (zivert)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в программе "Битва Поколений". В выпущенном варианте Zivert не изменяла текст и строчки: "Все сразу и влюблена, и стерлась помада. Мы голосуем за мир, но снова в моде война, и я умру за тебя, если надо" – звучат, как в оригинальной версии.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на композицию. Одни посчитали, что вживую песня звучала лучше, и осудили звезду за большое количество эффектов на записи. Другие поддержали знаменитость.Впервые артистка исполнила композицию в эфире телеканала "Муз-ТВ". В тексте заглушили слова. Однако в песне идет речь о любовных переживаниях. Трек никогда не позиционировался Польной, как манифест, связанный с политикой.Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. На записи артистка произнесла весь текст целиком. "Битва поколений" – передача на "Муз-ТВ", в которой соревнуются мэтры эстрады и молодые исполнители. Ранее Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле. Она назвала певицу "яркой и талантливой".
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ева польна, юлия зиверт (zivert)
Шоубиз, Ева Польна, Юлия Зиверт (Zivert)
11:44 25.11.2022
 
Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"

Zivert выпустила кавер "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Zivert (Юлия Зиверт)
Певица Zivert (Юлия Зиверт) - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в программе "Битва Поколений".
В выпущенном варианте Zivert не изменяла текст и строчки: "Все сразу и влюблена, и стерлась помада. Мы голосуем за мир, но снова в моде война, и я умру за тебя, если надо" – звучат, как в оригинальной версии.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на композицию. Одни посчитали, что вживую песня звучала лучше, и осудили звезду за большое количество эффектов на записи.
"Запись с живым голосом лучше. Здесь добавили много эффектов и уже не то", "Вживую голос лучше, чем на записи", "С автотюном переборщили. Лучше бы чистый голос был", "Зачем столько автотюна? Если Zivert будет так петь дальше, она потеряет часть аудитории", – возмутились слушатели.
Другие поддержали знаменитость.

"Перепела отлично!", "Молодец! Понравилась новая работа!", "Мне сразу понравилось! Еще на передаче", "Юля делает хорошие каверы, потому что бережно относится к оригиналу", – восхитились поклонники звезды.

Впервые артистка исполнила композицию в эфире телеканала "Муз-ТВ". В тексте заглушили слова. Однако в песне идет речь о любовных переживаниях. Трек никогда не позиционировался Польной, как манифест, связанный с политикой.
Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. На записи артистка произнесла весь текст целиком.
"Битва поколений" – передача на "Муз-ТВ", в которой соревнуются мэтры эстрады и молодые исполнители.
Ранее Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле. Она назвала певицу "яркой и талантливой".
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ШоубизЕва ПольнаЮлия Зиверт (Zivert)
 
 
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