https://ria.ru/20221125/zivert-1834139106.html

Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"

Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" - РИА Новости, 25.11.2022

Zivert выпустила песню, в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война"

Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в программе "Битва Поколений". РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:44

2022-11-25T11:44

2022-11-25T11:44

шоубиз

ева польна

юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Zivert выпустила кавер на песню Евы Польны "Все решено", в которой "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в программе "Битва Поколений". В выпущенном варианте Zivert не изменяла текст и строчки: "Все сразу и влюблена, и стерлась помада. Мы голосуем за мир, но снова в моде война, и я умру за тебя, если надо" – звучат, как в оригинальной версии.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на композицию. Одни посчитали, что вживую песня звучала лучше, и осудили звезду за большое количество эффектов на записи. Другие поддержали знаменитость.Впервые артистка исполнила композицию в эфире телеканала "Муз-ТВ". В тексте заглушили слова. Однако в песне идет речь о любовных переживаниях. Трек никогда не позиционировался Польной, как манифест, связанный с политикой.Представители Zivert в комментарии РИА Новости отметили, что певица не знала об этом до выхода программы в эфир. На записи артистка произнесла весь текст целиком. "Битва поколений" – передача на "Муз-ТВ", в которой соревнуются мэтры эстрады и молодые исполнители. Ранее Алла Пугачева посетила концерт Zivert в Израиле. Она назвала певицу "яркой и талантливой".

https://ria.ru/20221118/jony-1832410003.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ева польна, юлия зиверт (zivert)