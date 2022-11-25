https://ria.ru/20221125/yandeks-1834308223.html

Акции "Яндекса" потеряли пять процентов на Московской бирже

Акции "Яндекса" потеряли пять процентов на Московской бирже - РИА Новости, 25.11.2022

Акции "Яндекса" потеряли пять процентов на Московской бирже

Акции Yandex N.V - материнской компании "Яндекса" - максимально падали почти на 6% после новостей об изменении структуры компании, следует из данных Московской... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:52

2022-11-25T17:52

2022-11-25T18:07

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Акции Yandex N.V - материнской компании "Яндекса" - максимально падали почти на 6% после новостей об изменении структуры компании, следует из данных Московской биржи.К 17.56 мск акции "Яндекса" дешевели на 4,3%, максимальное падение в пятницу составляет 5,8%, до 2006 рублей – минимума с 15 ноября. До публикации новостей акции компании дешевели в пределах 0,5%, после выхода новостей подскакивали в пределах 1%, поле чего резко пошли вниз.Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе" ранее в пятницу.Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V. Управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту "Яндекса".

https://ria.ru/20221125/taksi-1834229200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

яндекс, московская биржа, экономика, технологии, россия