Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"
Читатели Breitbart призвали Россию прекратить поставки газа из-за воровства топлива Киевом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"Газпром" ранее пригрозил прекратить все поставки в Европу, заявив о том, что Украина украла часть природного газа, который доставлялся через ее территорию в соседнюю Молдавию. Breitbart со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet отмечает, что согласно заявлению "Газпрома", поставки по последнему трубопроводу, по которому газ еще перекачивается в Европу, могут быть прекращены уже 28 ноября.
"Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии. Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймет, как глубоко он погряз в этой трясине", - резюмировал Fred Murphy II.
"Поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал трубопроводы "Северный поток", - написал Lepantzeus.
"Большинство признает, что на Украине с самого начала было коррумпированное правительство. Недостающие объемы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами", - отметила Maria Von Theresa.
"Украина всегда воровала газ", - поддержал предыдущего комментатора Macedon.
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"А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?", - задался вопросом 1jasonfarley.
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