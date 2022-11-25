https://ria.ru/20221125/vorovstvo-1834102679.html

Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"

Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов" - РИА Новости, 25.11.2022

Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"

Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T04:41

2022-11-25T04:41

2022-11-25T04:41

в мире

украина

молдавия

газпром

россия

сша

сжиженный природный газ

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Газпром" ранее пригрозил прекратить все поставки в Европу, заявив о том, что Украина украла часть природного газа, который доставлялся через ее территорию в соседнюю Молдавию. Breitbart со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet отмечает, что согласно заявлению "Газпрома", поставки по последнему трубопроводу, по которому газ еще перекачивается в Европу, могут быть прекращены уже 28 ноября."Поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал трубопроводы "Северный поток", - написал Lepantzeus."Большинство признает, что на Украине с самого начала было коррумпированное правительство. Недостающие объемы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами", - отметила Maria Von Theresa."Украина всегда воровала газ", - поддержал предыдущего комментатора Macedon."А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?", - задался вопросом 1jasonfarley.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html

украина

молдавия

россия

сша

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в мире, украина, молдавия, газпром, россия, сша, сжиженный природный газ