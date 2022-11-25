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Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов" - РИА Новости, 25.11.2022
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Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"
Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов" - РИА Новости, 25.11.2022
Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"
Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T04:41
2022-11-25T04:41
в мире
украина
молдавия
газпром
россия
сша
сжиженный природный газ
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Газпром" ранее пригрозил прекратить все поставки в Европу, заявив о том, что Украина украла часть природного газа, который доставлялся через ее территорию в соседнюю Молдавию. Breitbart со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet отмечает, что согласно заявлению "Газпрома", поставки по последнему трубопроводу, по которому газ еще перекачивается в Европу, могут быть прекращены уже 28 ноября."Поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал трубопроводы "Северный поток", - написал Lepantzeus."Большинство признает, что на Украине с самого начала было коррумпированное правительство. Недостающие объемы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами", - отметила Maria Von Theresa."Украина всегда воровала газ", - поддержал предыдущего комментатора Macedon."А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?", - задался вопросом 1jasonfarley.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, молдавия, газпром, россия, сша, сжиженный природный газ
В мире, Украина, Молдавия, Газпром, Россия, США, сжиженный природный газ
04:41 25.11.2022
 
Американцы назвали воровство газа Украиной "отчаянием нацистов"

Читатели Breitbart призвали Россию прекратить поставки газа из-за воровства топлива Киевом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники факельного шествия активистов праворадикальных организаций
Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участники факельного шествия активистов праворадикальных организаций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart отреагировали на сообщения о воровстве газа Украиной. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"Газпром" ранее пригрозил прекратить все поставки в Европу, заявив о том, что Украина украла часть природного газа, который доставлялся через ее территорию в соседнюю Молдавию. Breitbart со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet отмечает, что согласно заявлению "Газпрома", поставки по последнему трубопроводу, по которому газ еще перекачивается в Европу, могут быть прекращены уже 28 ноября.
"Украинские нацисты, должно быть, в отчаянии. Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймет, как глубоко он погряз в этой трясине", - резюмировал Fred Murphy II.
"Поставки следовало прекратить уже после того, как Байден взорвал трубопроводы "Северный поток", - написал Lepantzeus.
"Большинство признает, что на Украине с самого начала было коррумпированное правительство. Недостающие объемы газа, вероятно, уже проданы украинскими олигархами", - отметила Maria Von Theresa.
"Украина всегда воровала газ", - поддержал предыдущего комментатора Macedon.
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"А почему Россия вообще должна поставлять газ на континент, где множество стран отправляют оружие людям, использующим его против русских?", - задался вопросом 1jasonfarley.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаМолдавияГазпромРоссияСШАсжиженный природный газ
 
 
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