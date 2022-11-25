https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834325326.html
Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин
Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин - РИА Новости, 25.11.2022
Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин
Россия добьется своих целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:39
2022-11-25T18:39
2022-11-25T18:56
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Россия добьется своих целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации."А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:39 25.11.2022 (обновлено: 18:56 25.11.2022)
Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин
Путин заверил, что Россия добьется своих целей во время спецоперации на Украине