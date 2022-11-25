https://ria.ru/20221125/spetsoperatsiya-1834325326.html

Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин

Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин - РИА Новости, 25.11.2022

Россия добьется целей спецоперации, заверил Путин

Россия добьется своих целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:39

2022-11-25T18:39

2022-11-25T18:56

специальная военная операция на украине

россия

общество

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Россия добьется своих целей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации."А мы, вот как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих целей. И мы их добьемся. Вне всяких сомнений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, владимир путин, ситуация в днр и лнр