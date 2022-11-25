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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T16:49
2022-11-25T16:49
2022-11-25T16:49
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
спецоперация
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 ноября 2022 годаЗа минувшие сутки российские войска продолжили наступать в Донецкой Народной Республике, а также отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно ликвидированы шесть пунктов управления противника, 67 артиллерийских расчетов, 164 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, 902 реактивные системы залпового огня, 6813 танков и других бронемашин, 3620 орудий полевой артиллерии и 7352 единицы автомобильной техники.
украина
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, спецоперация, донецкая народная республика, запорожская область, харьковская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 ноября 2022 года
За минувшие сутки российские войска продолжили наступать в Донецкой Народной Республике, а также отразили все атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно ликвидированы шесть пунктов управления противника, 67 артиллерийских расчетов, 164 района скопления живой силы и техники, склад боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 333 самолета, 177 вертолетов, 2562 беспилотника, 390 зенитных ракетных комплексов, 902 реактивные системы залпового огня, 6813 танков и других бронемашин, 3620 орудий полевой артиллерии и 7352 единицы автомобильной техники.