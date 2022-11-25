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Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти - РИА Новости, 25.11.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221125/sotrudnichestvo-1834212760.html
Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти
Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти - РИА Новости, 25.11.2022
Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти
Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона открывает новые возможности для Ленинградской области, в том числе ― для местного самоуправления, РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T14:44
2022-11-25T14:44
ленинградская область
ленинградская область
брикс
китай
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона открывает новые возможности для Ленинградской области, в том числе ― для местного самоуправления, считает вице-губернатор региона Анна Данилюк."Накопленная в мире коллективная усталость от диктата сторонников однополярного мирового порядка, и, как следствие этого, возникший кризис доверия к таким державам, только стимулируют все остальные страны к поиску и развитию новых форматов сотрудничества, к выстраиванию новых систем принятия коллективных решений, основанных на действительном взаимоуважении и равноправии стран-партнеров. Именно на таких принципах выстраивается взаимодействие стран БРИКС", ― заявила Данилюк, участвующая в работе IV международного муниципального форума стран БРИКС+.Данилюк уточнила, что в настоящее время действуют 14 соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Ленинградской области и Китая. Активизирован диалог с Индией в сферах культуры, образования и спорта. Прорабатывается вопрос более тесного сотрудничества с партнерами из провинции Восточный Кейп ЮАР в развитии инвестиционных и торгово-экономических отношений, в сферах охраны окружающей среды, организации молодежных обменов, занятости населения."В этом году Ленинградская область и провинция Хэбэй (КНР) отмечают 30-летие установления дружественных связей",— отметила вице-губернатор.
https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html
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ленинградская область, брикс, китай, индия
Ленинградская область , Ленинградская область, БРИКС, Китай, Индия
14:44 25.11.2022
 

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в медиабанкБаннер с символикой БРИКС
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона открывает новые возможности для Ленинградской области, в том числе ― для местного самоуправления, считает вице-губернатор региона Анна Данилюк.
"Накопленная в мире коллективная усталость от диктата сторонников однополярного мирового порядка, и, как следствие этого, возникший кризис доверия к таким державам, только стимулируют все остальные страны к поиску и развитию новых форматов сотрудничества, к выстраиванию новых систем принятия коллективных решений, основанных на действительном взаимоуважении и равноправии стран-партнеров. Именно на таких принципах выстраивается взаимодействие стран БРИКС", ― заявила Данилюк, участвующая в работе IV международного муниципального форума стран БРИКС+.
Данилюк уточнила, что в настоящее время действуют 14 соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Ленинградской области и Китая. Активизирован диалог с Индией в сферах культуры, образования и спорта. Прорабатывается вопрос более тесного сотрудничества с партнерами из провинции Восточный Кейп ЮАР в развитии инвестиционных и торгово-экономических отношений, в сферах охраны окружающей среды, организации молодежных обменов, занятости населения.
"В этом году Ленинградская область и провинция Хэбэй (КНР) отмечают 30-летие установления дружественных связей",— отметила вице-губернатор.
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