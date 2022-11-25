https://ria.ru/20221125/sotrudnichestvo-1834212760.html

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти - РИА Новости, 25.11.2022

Сотрудничество со странами БРИКС открывает новые возможности для Ленобласти

Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона открывает новые возможности для Ленинградской области, в том числе ― для местного самоуправления, РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T14:44

2022-11-25T14:44

2022-11-25T14:44

ленинградская область

ленинградская область

брикс

китай

индия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона открывает новые возможности для Ленинградской области, в том числе ― для местного самоуправления, считает вице-губернатор региона Анна Данилюк."Накопленная в мире коллективная усталость от диктата сторонников однополярного мирового порядка, и, как следствие этого, возникший кризис доверия к таким державам, только стимулируют все остальные страны к поиску и развитию новых форматов сотрудничества, к выстраиванию новых систем принятия коллективных решений, основанных на действительном взаимоуважении и равноправии стран-партнеров. Именно на таких принципах выстраивается взаимодействие стран БРИКС", ― заявила Данилюк, участвующая в работе IV международного муниципального форума стран БРИКС+.Данилюк уточнила, что в настоящее время действуют 14 соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями Ленинградской области и Китая. Активизирован диалог с Индией в сферах культуры, образования и спорта. Прорабатывается вопрос более тесного сотрудничества с партнерами из провинции Восточный Кейп ЮАР в развитии инвестиционных и торгово-экономических отношений, в сферах охраны окружающей среды, организации молодежных обменов, занятости населения."В этом году Ленинградская область и провинция Хэбэй (КНР) отмечают 30-летие установления дружественных связей",— отметила вице-губернатор.

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

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китай

индия

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Алёна Пава

ленинградская область, брикс, китай, индия