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Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 25.11.2022
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Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского
Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 25.11.2022
Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:15
2022-11-25T15:15
владимир путин
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центральная азия
русское географическое общество
наука
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского", - говорится в сообщении.Президент постановил правительству Российской Федерации в шестимесячный срок сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения ученого и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, статистик, общественный деятель. Вице-председатель и глава Русского географического общества, исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России в 1897 году.
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владимир путин, россия, центральная азия, русское географическое общество, наука, общество
Владимир Путин, Россия, Центральная Азия, Русское географическое общество, Наука, Общество
15:15 25.11.2022
 
Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского

Президент Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Петра Семенова-Тян-Шанского

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского", - говорится в сообщении.
Президент постановил правительству Российской Федерации в шестимесячный срок сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения ученого и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, статистик, общественный деятель. Вице-председатель и глава Русского географического общества, исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России в 1897 году.
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