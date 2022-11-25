https://ria.ru/20221125/semenov-tyan-shanskiy-1834235755.html

Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского

Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского - РИА Новости, 25.11.2022

Путин подписал указ о праздновании 200-летия ученого Семенова-Тян-Шанского

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:15

2022-11-25T15:15

2022-11-25T15:15

владимир путин

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центральная азия

русское географическое общество

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общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского", - говорится в сообщении.Президент постановил правительству Российской Федерации в шестимесячный срок сформировать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения ученого и утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.Петр Семенов-Тян-Шанский (1827-1914) - русский географ, статистик, общественный деятель. Вице-председатель и глава Русского географического общества, исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России в 1897 году.

https://ria.ru/20221109/artek-1830227388.html

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центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, центральная азия, русское географическое общество, наука, общество