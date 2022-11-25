https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html

Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед

Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед - РИА Новости, 25.11.2022

Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед

Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T23:12

2022-11-25T23:12

2022-11-25T23:12

безопасность

владимир путин

россия

ростех

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере."Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", - сказал он в пятницу на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.

https://ria.ru/20221125/rostekh-1834177397.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, россия, ростех