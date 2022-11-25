Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед - РИА Новости, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед - РИА Новости, 25.11.2022
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:12
2022-11-25T23:12
безопасность
владимир путин
россия
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e198d12e58b6ca88a5279b9f499b49b.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере."Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", - сказал он в пятницу на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834177397.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748657801_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_5e9bb37debe621b4ae3b6cc635a2efa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, ростех
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростех
23:12 25.11.2022
 
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед

Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед и достойно отвечать на вызовы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере.
"Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", - сказал он в пятницу на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 12:43
Песков подчеркнул важность госкорпорации "Ростех" для экономики России
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала