https://ria.ru/20221125/rostekh-1834381684.html
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед - РИА Новости, 25.11.2022
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T23:12
2022-11-25T23:12
2022-11-25T23:12
безопасность
владимир путин
россия
ростех
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед, ставить новые цели и достойно отвечать на вызовы как в технологической, так и в оборонной сфере."Необходимо постоянно идти вперед, ставить новые задачи. Достойно отвечать на сложнейшие вызовы в сфере обороны и безопасности, глобальной технологической повестки", - сказал он в пятницу на торжественном мероприятии к 15-летию госкорпорации.
https://ria.ru/20221125/rostekh-1834177397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, ростех
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Ростех
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед
Путин призвал "Ростех" непрерывно идти вперед и достойно отвечать на вызовы