https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834110424.html

В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022

В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T08:28

2022-11-25T08:28

2022-11-25T08:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 24 ноября до 08.00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины