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В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834110424.html
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:28
2022-11-25T08:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 24 ноября до 08.00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
08:28 25.11.2022
 
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР пострадали два мирных жителя из-за обстрелов украинских войск

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 24 ноября до 08.00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Все случится скоро". Что происходит на самом важном участке фронта
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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