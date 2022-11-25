https://ria.ru/20221125/postradavshie-1834110424.html
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.11.2022
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T08:28
2022-11-25T08:28
2022-11-25T08:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки в ДНР, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 24 ноября до 08.00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ДНР пострадали два человека за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР пострадали два мирных жителя из-за обстрелов украинских войск