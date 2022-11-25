https://ria.ru/20221125/pensiya-1834095774.html

Экономист рассказала, кто получит пенсию в декабре дважды

Экономист рассказала, кто получит пенсию в декабре дважды - РИА Новости, 25.11.2022

Экономист рассказала, кто получит пенсию в декабре дважды

Пенсия за январь 2023 года некоторым категориям граждан будет выплачена в декабре. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T01:16

2022-11-25T01:16

2022-11-25T01:16

общество

рэу имени г. в. плеханова

пенсионеры

пенсия

россия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Пенсия за январь 2023 года некоторым категориям граждан будет выплачена в декабре. Кого это коснется, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.По словам эксперта, в связи с новогодними праздниками пенсионеры, чья пенсия начисляется до 8 числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после 8 числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.Никаких новогодних доплат к пенсии нет. Но некоторые работодатели предоставляют своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов, добавила Семенова.

https://radiosputnik.ria.ru/20221124/pensiya-1833986147.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, пенсия, россия