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Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше - РИА Новости, 25.11.2022
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Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше
Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше - РИА Новости, 25.11.2022
Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:54
2022-11-25T18:54
в мире
анджей дуда
польша
германия
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на Украине."Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в Twitter.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
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в мире, анджей дуда, польша, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Анджей Дуда, Польша, Германия, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
18:54 25.11.2022
 
Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше

Дуда предложил ФРГ разместить ЗРК Patriot в Польше, если Берлин не отдаст их Киеву

© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на Украине.
"Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в Twitter.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
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В миреАнджей ДудаПольшаГерманияУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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