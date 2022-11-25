Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше
Дуда предложил ФРГ разместить ЗРК Patriot в Польше, если Берлин не отдаст их Киеву
© AP Photo / Evan VucciКомплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
© AP Photo / Evan Vucci
Комплекс Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на Украине.
"Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в Twitter.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.
После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.
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