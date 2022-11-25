https://ria.ru/20221125/patriot-1834330984.html

Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше

Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше - РИА Новости, 25.11.2022

Дуда предложил Германии разместить ЗРК Patriot в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:54

2022-11-25T18:54

2022-11-25T18:54

в мире

анджей дуда

польша

германия

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ВАРШАВА, 25 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot нужно разместить в Польше, если Германия не согласится разместить их на Украине."Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли в некотором отдалении от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если Германия не согласится на выезд батареи на Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в Twitter.Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о договоренности с польским коллегой о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране ЗРК Patriot.После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак выступили с идеей разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше.

https://ria.ru/20221121/problemy-1832977823.html

польша

германия

украина

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Кирилл Волков

в мире, анджей дуда, польша, германия, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )