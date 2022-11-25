https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html

Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием

Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием - РИА Новости, 25.11.2022

Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием

Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:24

2022-11-25T18:24

2022-11-25T20:18

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ежедневно обсуждает эту тему с Минобороны."Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года. Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Посмотрим, что там будет происходить ближайшие дни, но я пометил это для себя", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, отвечая на слова одной из них о проблемах с быстрой сменой обмундирования.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин про обмундирование военнослужащих в зоне СВО: "Я каждый день об этом говорю" Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ежедневно обсуждает эту тему с Минобороны. 2022-11-25T18:24 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф