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Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/obmundirovanie-1834320980.html
Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием
Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием - РИА Новости, 25.11.2022
Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием
Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:24
2022-11-25T20:18
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ежедневно обсуждает эту тему с Минобороны."Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года. Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Посмотрим, что там будет происходить ближайшие дни, но я пометил это для себя", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, отвечая на слова одной из них о проблемах с быстрой сменой обмундирования.
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Путин про обмундирование военнослужащих в зоне СВО: "Я каждый день об этом говорю"
Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ежедневно обсуждает эту тему с Минобороны.
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безопасность, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
18:24 25.11.2022 (обновлено: 20:18 25.11.2022)
 
Путин рассказал о работе по обеспечению военных в зоне СВО обмундированием

Путин: Минобороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне СВО

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны старается наладить работу по обмундированию военнослужащих в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ежедневно обсуждает эту тему с Минобороны.
"Министерство старается наладить эту работу так эффективно, как это возможно с учетом времени года. Можете мне поверить, говорю совершенно искренне, вот глядя прямо в глаза: каждый раз на встречах с руководством министерства обороны, а они происходят каждый день, я практически каждый день об этом говорю. Вот каждый день. Посмотрим, что там будет происходить ближайшие дни, но я пометил это для себя", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих, отвечая на слова одной из них о проблемах с быстрой сменой обмундирования.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 18:11
Путин выступил против барьеров при получении инвалидности участниками СВО
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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