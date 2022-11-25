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Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства
Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства - РИА Новости, 25.11.2022
Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства
Министерство экологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Изменения уже успели опробовать на территории РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:18
2022-11-25T17:18
2022-11-25T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство экологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Изменения уже успели опробовать на территории региона, сообщил телеканал "360"."По сути, предлагается придать законодательный статус тому, что в Подмосковье начиналось как эксперимент", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Согласно нововведению строительный мусор и техногенные грунты выделят в отдельную категорию отходов. Для данного мусора разработают специальную схему эксплуатации и утилизации.Также к твердым коммунальным отходам теперь будут относиться отходы озеленения: массы после стрижки травы, ветки и части стволов после обрезки.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Министерство экологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Изменения уже успели опробовать на территории региона, сообщил телеканал "360"
.
"По сути, предлагается придать законодательный статус тому, что в Подмосковье начиналось как эксперимент", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Согласно нововведению строительный мусор и техногенные грунты выделят в отдельную категорию отходов. Для данного мусора разработают специальную схему эксплуатации и утилизации.
Также к твердым коммунальным отходам теперь будут относиться отходы озеленения: массы после стрижки травы, ветки и части стволов после обрезки.