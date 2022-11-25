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Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства

Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства - РИА Новости, 25.11.2022

Московская область поддержала поправки к закону об отходах производства

Министерство экологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Изменения уже успели опробовать на территории РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T17:18

2022-11-25T17:18

2022-11-25T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Министерство экологии Подмосковья поддержало поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Изменения уже успели опробовать на территории региона, сообщил телеканал "360"."По сути, предлагается придать законодательный статус тому, что в Подмосковье начиналось как эксперимент", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Согласно нововведению строительный мусор и техногенные грунты выделят в отдельную категорию отходов. Для данного мусора разработают специальную схему эксплуатации и утилизации.Также к твердым коммунальным отходам теперь будут относиться отходы озеленения: массы после стрижки травы, ветки и части стволов после обрезки.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)