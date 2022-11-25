https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834326375.html

Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно

Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно - РИА Новости, 25.11.2022

Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно

Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:43

2022-11-25T18:43

2022-11-25T20:17

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев."Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", - поделилась участница встречи."Не надо, не надо, хватит нам", - отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. "Они уже повоевали, дай Бог, конечно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр