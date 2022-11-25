https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834326375.html
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно - РИА Новости, 25.11.2022
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:43
2022-11-25T18:43
2022-11-25T20:17
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев."Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", - поделилась участница встречи."Не надо, не надо, хватит нам", - отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. "Они уже повоевали, дай Бог, конечно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834140983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:43 25.11.2022 (обновлено: 20:17 25.11.2022)
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой "не надо, нам хватит"