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Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно - РИА Новости, 25.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221125/mobilizatsiya-1834326375.html
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно - РИА Новости, 25.11.2022
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:43
2022-11-25T20:17
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев."Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", - поделилась участница встречи."Не надо, не надо, хватит нам", - отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. "Они уже повоевали, дай Бог, конечно", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:43 25.11.2022 (обновлено: 20:17 25.11.2022)
 
Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно

Владимир Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой "не надо, нам хватит"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Волгоградской области. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации.
Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев.
"Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", - поделилась участница встречи.
"Не надо, не надо, хватит нам", - отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. "Они уже повоевали, дай Бог, конечно", - сказал Путин.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Вчера, 11:05
В Кремле опровергли сообщения СМИ о планируемой "мобилизации страны"
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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