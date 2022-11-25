https://ria.ru/20221125/minekonomrazvitiya-1834222698.html
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть - РИА Новости, 25.11.2022
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть
Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:57
2022-11-25T15:57
2022-11-25T15:57
туризм
туризм
новости - туризм
максим решетников
дальний восток
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в сообщении ведомства.В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туризма в регионе, который по темпу роста потока входит в число лидеров на Дальнем Востоке. "Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", – уточняется в сообщении.Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы – создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего предпринимательства, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5 и четыре процента годовых.Решетников отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кешбэка, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.
https://ria.ru/20221101/importozameschenie-1828502755.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1304:2047:2839_1920x0_80_0_0_af68f54f748dc4e97393cad486d5cf84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, максим решетников, дальний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Дальний Восток, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть
Власти готовы пересмотреть поддержку бизнеса в сфере туризма с учетом специфики регионов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится
в сообщении ведомства.
В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников
обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туризма в регионе, который по темпу роста потока входит в число лидеров на Дальнем Востоке
.
"Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", – уточняется в сообщении.
Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы – создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего предпринимательства, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5 и четыре процента годовых.
"Для развития туризма важную роль играет количество гостиниц в регионах. Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей", – сказал глава Минэкономразвития.
Решетников отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.
Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кешбэка, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.