https://ria.ru/20221125/minekonomrazvitiya-1834222698.html

Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть

Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть - РИА Новости, 25.11.2022

Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть

Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T15:57

2022-11-25T15:57

2022-11-25T15:57

туризм

туризм

новости - туризм

максим решетников

дальний восток

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в сообщении ведомства.В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туризма в регионе, который по темпу роста потока входит в число лидеров на Дальнем Востоке. "Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", – уточняется в сообщении.Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы – создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего предпринимательства, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5 и четыре процента годовых.Решетников отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кешбэка, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.

https://ria.ru/20221101/importozameschenie-1828502755.html

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Лана Баева

туризм, новости - туризм, максим решетников, дальний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)