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Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть - РИА Новости, 25.11.2022
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Туризм
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Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть - РИА Новости, 25.11.2022
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть
Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T15:57
2022-11-25T15:57
туризм
туризм
новости - туризм
максим решетников
дальний восток
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в сообщении ведомства.В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туризма в регионе, который по темпу роста потока входит в число лидеров на Дальнем Востоке. "Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", – уточняется в сообщении.Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы – создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего предпринимательства, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5 и четыре процента годовых.Решетников отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кешбэка, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.
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туризм, новости - туризм, максим решетников, дальний восток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Максим Решетников, Дальний Восток, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:57 25.11.2022
 
Господдержку предпринимателей в сфере туризма могут пересмотреть

Власти готовы пересмотреть поддержку бизнеса в сфере туризма с учетом специфики регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития РФ готово пересмотреть критерии поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма с учетом региональной специфики, говорится в сообщении ведомства.
В ходе визита в Якутию глава МЭР Максим Решетников обсудил ряд вопросов с представителями малого и среднего бизнеса и деловых сообществ. Особое внимание уделили развитию туризма в регионе, который по темпу роста потока входит в число лидеров на Дальнем Востоке.
"Предприниматели предложили пересмотреть критерии распределения федеральных субсидий для туристических кластеров с учетом географических и климатических условий Якутии, Дальнего Востока", – уточняется в сообщении.
Решетников отметил, что в числе уже реализуемых мер для развития этой сферы – создание территорий опережающего развития со льготными условиями для малого и среднего предпринимательства, субсидирование крупных инфраструктурных инвестпроектов, программы льготного кредитования, в том числе кредиты под 2,5 и четыре процента годовых.
"Для развития туризма важную роль играет количество гостиниц в регионах. Нужно ускоренно наращивать номерной фонд. При необходимости мы готовы донастраивать инструменты поддержки отрасли, в том числе с учетом территориальных особенностей", – сказал глава Минэкономразвития.
Решетников отметил, что для регионов может быть использован понижающий коэффициент включения в программы господдержки, например, в части номерного фонда. Это позволит малому бизнесу активнее развивать туристический бизнес на территориях, где создание крупных гостиниц нецелесообразно.
Для привлечения инвестиций в регион участники встречи предложили автоматизировать процессы предоставления госуслуг по присоединению к технологическим сетям и создать для этого единую информационную систему. Также обсудили вопросы включения в федеральный реестр туроператоров, туристического кешбэка, маркировки, подготовки кадров, стоимости перевозок, продления действия специальных налоговых режимов для ювелирной отрасли и другие.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМаксим РешетниковДальний ВостокМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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