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Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221125/medosmotr-1834177647.html
Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье
Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2022
Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье
Свыше 100 детей, прибывших из Белгородской области, прошли медицинский осмотр в поликлиниках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T12:44
2022-11-25T12:44
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
белгород
белгородская область
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Свыше 100 детей, прибывших из Белгородской области, прошли медицинский осмотр в поликлиниках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.В ходе осмотра пациентам провели анализ крови и ЭКГ-исследование. Обследование детей проводили не только педиатры, но и узкопрофильные специалисты, в том числе, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и детский хирург."Наши специалисты выезжают в пункты временного размещения для проведения медицинских осмотров пациентов. Всего в этот раз было осмотрено 114 детей. В случае выявления патологии дети направлялись для прохождения более глубокой диагностики или при необходимости на госпитализацию", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), белгород, белгородская область, общество, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Белгород, Белгородская область, Общество, Здоровье - Общество
12:44 25.11.2022
 

Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье

© РИА Новости / Варвара ГертьеВрач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Врач осматривает ребенка, проверяет работу дыхательной системы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Свыше 100 детей, прибывших из Белгородской области, прошли медицинский осмотр в поликлиниках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
В ходе осмотра пациентам провели анализ крови и ЭКГ-исследование. Обследование детей проводили не только педиатры, но и узкопрофильные специалисты, в том числе, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и детский хирург.
"Наши специалисты выезжают в пункты временного размещения для проведения медицинских осмотров пациентов. Всего в этот раз было осмотрено 114 детей. В случае выявления патологии дети направлялись для прохождения более глубокой диагностики или при необходимости на госпитализацию", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)БелгородБелгородская областьОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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