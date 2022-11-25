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Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье

Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье - РИА Новости, 25.11.2022

Свыше ста детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье

Свыше 100 детей, прибывших из Белгородской области, прошли медицинский осмотр в поликлиниках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T12:44

2022-11-25T12:44

2022-11-25T12:44

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Свыше 100 детей, прибывших из Белгородской области, прошли медицинский осмотр в поликлиниках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.В ходе осмотра пациентам провели анализ крови и ЭКГ-исследование. Обследование детей проводили не только педиатры, но и узкопрофильные специалисты, в том числе, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и детский хирург."Наши специалисты выезжают в пункты временного размещения для проведения медицинских осмотров пациентов. Всего в этот раз было осмотрено 114 детей. В случае выявления патологии дети направлялись для прохождения более глубокой диагностики или при необходимости на госпитализацию", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

https://ria.ru/20221031/pereselentsy-1828068361.html

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Алёна Пава

светлана стригункова , московская область (подмосковье), белгород, белгородская область, общество, здоровье - общество