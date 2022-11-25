https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834143905.html
В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19
Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:12
2022-11-25T11:12
2022-11-25T11:12
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1255 человек, на 7,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровели за сутки 5337 человек, или на 12,7% меньше в сравнении с 24 ноября 2022 года. Выявлено 5992 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, здоровье - общество, общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Россия, Здоровье - Общество, Общество
В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 5992 новых случая COVID-19, умерли 56 человек