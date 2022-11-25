https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834143905.html

В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1255 пациентов с COVID-19

Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:12

2022-11-25T11:12

2022-11-25T11:12

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 56 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1255 человек, на 7,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 44 регионах, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровели за сутки 5337 человек, или на 12,7% меньше в сравнении с 24 ноября 2022 года. Выявлено 5992 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 56 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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