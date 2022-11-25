https://ria.ru/20221125/diktant-1834332498.html
ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы"
ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.11.2022
ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы"
В "Диктанте Победы" приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, что показывает их интеграцию в историческое и образовательное пространство РФ,... РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T18:59
2022-11-25T18:59
2022-11-25T18:59
общество
александр хинштейн
россия
госдума рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
диктант победы
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В "Диктанте Победы" приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, что показывает их интеграцию в историческое и образовательное пространство РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР)."Впервые в этом году в диктанте победы приняли участие Донецкая и Луганская народные республики... Новые территории Российской Федерации фактически уже интегрируются в наши единые процессы, образовательное и историческое пространство", - сказал он журналистам на всероссийском форуме с международным участием "Zа Победу!", который прошёл в Музее Победы.По словам парламентария, финалисты получают "преференции" при поступлении в ВУЗы России. "Для всех финалистов... победа в статусе финалиста акции "Диктант Победы" даёт дополнительные преференции при поступлении в российские высшие учебные заведения", - добавил он. Как отметил депутат, впервые в этом году вопросы диктанта стали доступны на других языках, в том числе на китайском и на сербском."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.
https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, диктант победы
Общество, Александр Хинштейн, Россия, Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Диктант Победы
ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы"
Депутат Хинштейн заявил об участии жителей ДНР и ЛНР в "Диктанте Победы"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В "Диктанте Победы" приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, что показывает их интеграцию в историческое и образовательное пространство РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР).
"Впервые в этом году в диктанте победы приняли участие Донецкая и Луганская народные республики... Новые территории Российской Федерации фактически уже интегрируются в наши единые процессы, образовательное и историческое пространство", - сказал он журналистам на всероссийском форуме с международным участием "Zа Победу!", который прошёл в Музее Победы
.
По словам парламентария, финалисты получают "преференции" при поступлении в ВУЗы России. "Для всех финалистов... победа в статусе финалиста акции "Диктант Победы" даёт дополнительные преференции при поступлении в российские высшие учебные заведения", - добавил он. Как отметил депутат, впервые в этом году вопросы диктанта стали доступны на других языках, в том числе на китайском и на сербском.
"Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.