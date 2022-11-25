https://ria.ru/20221125/diktant-1834332498.html

ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы"

ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы" - РИА Новости, 25.11.2022

ДНР и ЛНР приняли участие в "Диктанте Победы"

В "Диктанте Победы" приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, что показывает их интеграцию в историческое и образовательное пространство РФ,... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T18:59

2022-11-25T18:59

2022-11-25T18:59

общество

александр хинштейн

россия

госдума рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

диктант победы

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В "Диктанте Победы" приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, что показывает их интеграцию в историческое и образовательное пространство РФ, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР)."Впервые в этом году в диктанте победы приняли участие Донецкая и Луганская народные республики... Новые территории Российской Федерации фактически уже интегрируются в наши единые процессы, образовательное и историческое пространство", - сказал он журналистам на всероссийском форуме с международным участием "Zа Победу!", который прошёл в Музее Победы.По словам парламентария, финалисты получают "преференции" при поступлении в ВУЗы России. "Для всех финалистов... победа в статусе финалиста акции "Диктант Победы" даёт дополнительные преференции при поступлении в российские высшие учебные заведения", - добавил он. Как отметил депутат, впервые в этом году вопросы диктанта стали доступны на других языках, в том числе на китайском и на сербском."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.

https://ria.ru/20220508/parad-1787506986.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр хинштейн, россия, госдума рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, диктант победы