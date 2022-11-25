https://ria.ru/20221125/covid-19-1834158265.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T11:51

2022-11-25T11:51

2022-11-25T11:54

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 239, госпитализированы 30 человек, выздоровели 273 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 247 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19