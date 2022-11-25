https://ria.ru/20221125/covid-19-1834158265.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:51
2022-11-25T11:51
2022-11-25T11:54
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 239, госпитализированы 30 человек, выздоровели 273 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 247 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221125/covid-19-1834138145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
11:51 25.11.2022 (обновлено: 11:54 25.11.2022)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 239 случаев COVID-19