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В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221125/covid-19-1834158265.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19 - РИА Новости, 25.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T11:51
2022-11-25T11:54
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 239, госпитализированы 30 человек, выздоровели 273 человека за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 247 новых случаев COVID-19.
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
11:51 25.11.2022 (обновлено: 11:54 25.11.2022)
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 30 человек с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 239 случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 239 случаев COVID-19, госпитализированы 30 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 239, госпитализированы 30 человек, выздоровели 273 человека за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 247 новых случаев COVID-19.
Медицинский работник проводит тестирование на COVID-19 в Майами - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
10:51Распространение коронавируса
Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США
 
Распространение коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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